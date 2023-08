Série B: Vitória é derrotado pelo Londrina e Sport comemora liderança isolada

A- A+

Com gols marcados, respectivamente, por Gabriel e João Paulo, o Londrina venceu o Vitória na noite desta segunda-feira (7), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com isso, o Sport pôde comemorar a presença na parte de cima da tabela, isolado na liderança com 44 pontos somados.

O cenário foi lembrado pelo Rubro-negro nas redes sociais logo após o apito final. O emoji de uma coroa foi postado pelo perfil oficial do clube, em alusão à liderança.

O próximo compromisso do Sport será na próxima sexta-feira (11), às 21h30, diante da Tombense.

O jogo

No Estádio do Café, no Paraná, Londrina e Vitória protagonizaram um primeiro tempo sem lances mais elaborados. As poucas tentativas do mandante em bolas aéreas não surtiram efeito capaz de abrir o placar.

Passado o intervalo, a etapa complementar contou com a superioridade do Tubarão. Primeiro, com Gabriel marcando um gol após o volante João Paulo cobrar escanteio.

Pouco depois dos 30 minutos do segundo tempo, João Paulo novamente apareceu, dessa vez para deixar o dele, resultado de um chute forte e direto, não deixando chances ao goleiro adversário.

Apesar da vitória, depois de quatro rodadas sem vencer, o Londrina permanece na zona de rebaixamento da Segundona, em 18º lugar, com apenas 19 pontos somados.

