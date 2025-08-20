A- A+

Futebol Série C: Bolt diz que classificação do Náutico ao quadrangular foi só o "primeiro passo" Atacante balançou as redes na vitória alvirrubra por 1x0 diante do Anápolis, nos Aflitos

Com os Aflitos recebendo um bom público para a partida diante do Anápolis, na rodada passada da Série C do Campeonato Brasileiro, o atacante Igor Bolt sonhou em fazer daquele dia o pontapé para desencantar com a camisa alvirrubra. Dito e feito. Foi dele o gol da vitória por 1x0 que colocou o Timbu de forma antecipada no quadrangular que vale o acesso à Série B. O primeiro dele pelo clube.





“Fiquei feliz demais por marcar pela primeira vez com essa camisa. Estava trabalhando antes do jogo e até comentei que era um dia bom para fazer um gol, diante da torcida. Na jogada, quando Vinícius fez o movimento que o Patrick lançou para ele, eu já pensei logo em antecipar o zagueiro para, caso a bola viesse no chão, concluir. Ela subiu um pouquinho, mas ficou na medida certa para botar o peito e a bola entrar para o gol”, apontou.

Com o resultado, o Náutico se manteve na vice-liderança da Série C, com 32 pontos. Na próxima rodada, o Timbu visita o São Bernardo-SP, sábado (23), no Primeiro de Maio. Os paulistas estão na quinta posição, com 29 pontos. Mesmo já confortável pela vaga garantida à próxima fase, Bolt alerta que esse foi somente o primeiro objetivo.

“Conseguimos a classificação já com duas rodadas, mas foi só um alívio, o primeiro passo. Tinha dois anos que o clube não se classificava, mas só pensamos nisso no domingo depois do jogo. A partir de hoje, a gente já está pensando no São Bernardo, porque faltam dois jogos ainda. Vamos manter nosso modelo de jogo, a invencibilidade, e se possível não tomar gol, evoluindo cada vez mais para chegar no quadrangular bem mais forte”, frisou.

