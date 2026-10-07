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Futebol Série C: Botafogo-PB x Santa Cruz será disputado no Almeidão CBF negou pedido de alteração do local da partida para o Lacerdão, em Caruaru, feito pelos clubes

O confronto entre Botafogo-PB e Santa Cruz, sábado (10), pela última rodada do quadrangular da Série C do Campeonato Brasileiro, será no Almeidão. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) negou o pedido de alteração do local da partida para o Lacerdão, em Caruaru, feito anteriormente pelos clubes. A informação foi divulgada pelo portal ge e posteriormente confirmada pelo proprietário da SAF do Belo, Fillipe Félix.

O confronto, vale relembrar, será apenas com a presença da torcida mandante, assim como na ida, na Arena de Pernambuco, apenas torcedores do Santa Cruz foram liberados para acompanhar o duelo.

A determinação da Justiça, por recomendação dos Ministérios Públicos de Pernambuco (MPPE) e da Paraíba (MPPB), levou em consideração os episódios de violência e confrontos registrados entre torcedores dos clubes no Almeidão, pela primeira fase da Série C.

Classificação

Líder do Grupo B, com 11 pontos, o Santa Cruz já garantiu o acesso à Série B. A equipe agora tenta assegurar a liderança da chave para disputar a final da terceira divisão. Já o Botafogo-PB, com dois, não tem mais chances de acesso.

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