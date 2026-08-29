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SÉRIE C

Série C: confira o caminho do Santa Cruz no quadrangular do acesso

Tricolor garantiu a classificação após o empate por 1 a 1 com o Anápolis, neste sábado (29)

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Elenco tricolor celebrando o gol contra o AnápolisElenco tricolor celebrando o gol contra o Anápolis - Foto: Mariana Tolentino / Santa Cruz Futebol Clube

O Santa Cruz está oficialmente no Quadrangular Final da Série C do Campeonato Brasileiro. A classificação foi confirmada na tarde deste sábado (29), com o empate em 1 a 1 diante do Anápolis, no estádio Jonas Duarte, em Goiás.

O resultado garantiu a Cobra Coral na oitava colocação da tabela e carimbou o passaporte para a fase decisiva da competição.

Além do Santa, avançaram para a segunda fase Botafogo-PB e Brusque, que já haviam garantido a vaga de forma antecipada, Ferroviária, Maringá, Floresta, Inter de Limeira e Paysandu, que carimbaram a classificação nesta rodada final.

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Entenda a disputa
A partir de agora, as oito equipes foram divididas em duas chaves de quatro clubes cada, seguindo o cruzamento previsto no regulamento da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que reúne o 1º, 4º, 5º e 8º colocados de um lado, e o 2º, 3º, 6º e 7º do outro.

Com isso, a Cobra Coral integra o quadrangular 1 ao lado de Botafogo-PB, Maringá e Floresta. O outro lado da chave conta com Brusque, Ferroviária, Inter de Limeira e Paysandu.
 

 


Serão, portanto, seis jogos cruciais na caminhada de cada equipe nesta segunda fase, disputados em partidas de ida e volta dentro do próprio grupo. Os dois melhores colocados de cada chave garantem vaga na Série B de 2027.

Já os líderes dos grupos asseguram também a vaga na grande final da Série C, disputada em jogos de ida e volta.

A CBF deve oficializar nos próximos dias as datas e horários de cada confronto, mas o caminho tricolor nessas seis rodadas decisivas já está traçado. Confira:

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