NÁUTICO Série C: confira o retrospecto de estreias do Náutico na competição O Timbu vai disputar a Terceira Divisão pela quarta vez em sua história

O Náutico irá estrear na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), contra o São Bernardo, às 16h30, no Aflitos. Essa será a quinta participação do Timbu na Terceira Divisão nacional.

A equipe Alvirrubra disputou a Série C pela primeira vez em 1999. Após 19 anos, amargou novamente na Terceira Divisão, jogando a competição em 2018, 2019, 2023 e jogará novamente em 2024. O Timbu acumula quatro participações no campeonato em um intervalo de sete anos.

Confira como foi as estreias e as campanhas do Náutico na Série C:

- 1999



Em sua primeira participação na Série C, o Náutico estreou com vitória contra o Unibol, nos Aflitos. O placar da partida foi 2 a 0.

Na primeira fase, o Timbu terminou na liderança do Grupo C, com 26 pontos em dez jogos disputados. Na segunda, o Alvirrubro venceu o Ypiranga nos dois jogos e avançou para a terceira fase, onde eliminou o Sergipe, empatando uma partida e vencendo outra.

Na fase final, disputada em seis jogos, o Timbu acumulou duas vitórias e quatro derrotas.



- 2018



Em 2018, o Náutico estreou na Série C com um Clássico das Emoções. O Timbu recebeu o Santa Cruz, na Arena de Pernambuco. A partida acabou empatada por 1 a 1, com gols de Ortigoza, pelo Náutico, e de Jeremias, pelo Tricolor.

Na temporada, o Alvirrubro terminou a primeira fase na liderança do Grupo A, com 31 pontos conquistados em 18 jogos, chegando às quartas de final. Porém, acabou eliminado pelo Bragantino, após ser derrotado por 3 a 1 no jogo de ida e empatar por 1 a 1 no jogo de volta.

- 2019



Na temporada de 2019, o Alvirrubro estreou fora de casa, contra o ABC, e acabou sendo derrotado por um placar de 2 a 0. Porém, a estreia com derrota não impediu a brilhante campanha protagonizada pelo Timbu.

Mais uma vez sendo líder do Grupo A na primeira fase - dessa vez, com 33 pontos conquistados em 18 jogos -, o Náutico conseguiu o acesso no duelo contra o Paysandu, nos pênaltis, após empatar no jogo de ida por 0 a 0 e ficar na igualdade, nos Aflitos, por 2 a 2.

Além do acesso, o Timbu chegou à final do Campeonato Brasileiro. No confronto contra o Sampaio Corrêa, o Náutico levou a melhor e conquistou o seu primeiro título nacional.

Elenco campeão da Série C. Foto: Léo Lemos/Náutico

- 2023



De volta ao 'pesadelo', em 2023 o Náutico estreou com derrota, contra o Manaus, fora de casa, pelo placar de 2 a 1.

Com o novo formato de pontos corridos na primeira fase, o Náutico ficou fora do G8, em 10º lugar, com 27 pontos em 19 jogos, e não conseguiu se classificar para o quadrangular final, sendo eliminado precocemente da Série C. Terminando a temporada ainda em agosto, o Timbu amargou mais um ano na terceira divisão.

Planejamento para 2024



Após ser vice-campeão no Estadual e ser desclassificado da Copa do Nordeste nas quartas de final, o Náutico iniciou o planejamento para a Série C do Campeonato Brasileiro.

Além da renovação do contrato de algumas peças importantes, como o zagueiro Joécio, de 38 anos, e o atacante Thalissinho, de 18, o Timbu teve mudanças no departamento de futebol.

Eduardo Henriques, ex-diretor, foi desligado no início de abril. No seu lugar, o ex-jogador do Corinthians, Betão, foi apresentado na última quarta-feira (17) e asumirá o cargo na diretoria.

