Futebol Série C: Hélio e Guilherme dos Anjos contribuirão com "bicho" em caso de acesso do Náutico Treinador e auxiliar se juntaram a outros alvirrubros para somar o valor de R$ 500 mil de premiação se o Timbu subir para a Série B

Não é novidade que o Náutico tem se movimentado nos bastidores para dar premiações financeiras aos atletas após vitórias na Série C do Campeonato Brasileiro 2025. Costume que permaneceu no quadrangular final, com bônus de R$ 1 milhão em caso de acesso à Série B. O que se tornou curioso na história foram dois nomes que escolheram ajudar na arrecadação de mais um “bicho” extra: o próprio técnico do Timbu, Hélio dos Anjos, e o auxiliar, Guilherme dos Anjos.

A informação da participação da dupla na premiação do Náutico em caso de acesso foi confirmada pelo próprio Hélio dos Anjos. O treinador, porém, preferiu não dar detalhes do valor que vai doar. Além dele, ex-presidentes, conselheiros e outros alvirrubros também estão na lista que pretende arrecadar R$ 500 mil para premiação. Parte desse valor viria também de um dos patrocinadores do Timbu.

Vale citar que outro grupo de conselheiros também se organizou para ajudar na premiação de R$ 1 milhão se o Náutico subir de divisão e R$ 150 mil por cada vitória no quadrangular.





Façanha

Caso termine a temporada comemorando o acesso à Série B, o Náutico terá o segundo pior desempenho de um clube que subiu para a Segundona desde 2020, quando a Série C adotou o atual formato de quadrangular na fase final.

O cálculo é simples: o Náutico só conseguirá, no máximo, oito pontos no quadrangular. Isso ocorrerá se vencer o Brusque, sábado, nos Aflitos. O acesso, contudo, também dependerá de um tropeço do Guarani perante a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Se o derby campineiro terminar empatado, os pernambucanos terão de ganhar por mais de três gols de diferença.

O Náutico é o lanterna da chave, com cinco pontos. O Brusque está em terceiro, com seis. O Guarani é o segundo, com sete, e a Ponte lidera a chave, com 10, já garantida na Série B do ano que vem.

Parâmetro

Levando em consideração as últimas seis edições da Série C, quando a competição adotou o critério de dois quadrangulares com quatro clubes cada, subindo os dois melhores de cada chave, apenas uma vez um time subiu de divisão com menos de oito pontos. O feito foi alcançado pelo Operário-PR, em 2023.

Na ocasião, o Operário-PR ficou em segundo na chave que teve o Brusque (líder, com 13 pontos), São Bernardo (terceiro, com sete) e São José (quarto, com seis). Os paranaenses ficaram à frente dos paulistas no critério de gols marcados (9x6).

