BRASILEIRÃO SÉRIE C

Série C: Náutico anuncia ingressos esgotados para jogo contra o Brusque

Partida ocorre neste sábado (11), às 17h, nos Aflitos, e vale o acesso para a Série B

Torcida do Náutico, nos Aflitos, pela Série CTorcida do Náutico, nos Aflitos, pela Série C - Foto: Gabriel França / CNC

Para conquistar a vaga que vale o retorno do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico contará com o Estádio dos Aflitos lotado para vencer o Brusque no próximo sábado (11), às 17h.

O Timbu anunciou, na manhã desta quarta-feira (8), que os ingressos para o duelo válido pela última rodada da Série C, estão esgotados. Na terça-feira (7), o time já havia divulgado que mais de 14 mil bilhetes tinham sido vendidos e somente o setor de cadeiras estava disponível para os torcedores.

Impulsionado pela venda de ingressos com o valor promocional de R$ 20 para todos os setores, são esperados mais de 16 mil torcedores no estádio. O Náutico é o time com a maior média de público do campeonato, com 8.574 presentes por jogo.
 

 

Com o apoio da torcida alvirrubra, apenas a vitória interessa ao Náutico na última rodada do quadrangular de acesso da Série C. Além de somar os três pontos, os pernambucanos precisam secar o Guarani, que enfrenta a arquirrival Ponte Preta. 

A Macaca, já assegurada na segunda divisão, deve ganhar do Bugre para que o Náutico fique com a vaga. Em caso de empate entre os paulistas, o Timbu precisaria vencer o Brusque com três gols ou mais de diferença.

 

 

