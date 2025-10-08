A- A+

BRASILEIRÃO SÉRIE C Série C: Náutico anuncia ingressos esgotados para jogo contra o Brusque Partida ocorre neste sábado (11), às 17h, nos Aflitos, e vale o acesso para a Série B

Para conquistar a vaga que vale o retorno do clube para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Náutico contará com o Estádio dos Aflitos lotado para vencer o Brusque no próximo sábado (11), às 17h.

O Timbu anunciou, na manhã desta quarta-feira (8), que os ingressos para o duelo válido pela última rodada da Série C, estão esgotados. Na terça-feira (7), o time já havia divulgado que mais de 14 mil bilhetes tinham sido vendidos e somente o setor de cadeiras estava disponível para os torcedores.

Impulsionado pela venda de ingressos com o valor promocional de R$ 20 para todos os setores, são esperados mais de 16 mil torcedores no estádio. O Náutico é o time com a maior média de público do campeonato, com 8.574 presentes por jogo.



INGRESSOS ESGOTADOS PARA NÁUTICO X BRUSQUE



QUEM COMPROU, COMPROU. QUEM NÃO COMPROU NÃO COMPRA MAIS! ATÉ SÁBADO, MINHA TORCIDA!



VAMOS APOIAR, INCENTIVAR E TORCER PELO NÁUTICO EM BUSCA DO ACESSO!



Gabriel França / CNC pic.twitter.com/xByhCYP0QJ — Náutico (@nauticope) October 8, 2025

Com o apoio da torcida alvirrubra, apenas a vitória interessa ao Náutico na última rodada do quadrangular de acesso da Série C. Além de somar os três pontos, os pernambucanos precisam secar o Guarani, que enfrenta a arquirrival Ponte Preta.

A Macaca, já assegurada na segunda divisão, deve ganhar do Bugre para que o Náutico fique com a vaga. Em caso de empate entre os paulistas, o Timbu precisaria vencer o Brusque com três gols ou mais de diferença.

ATENÇÃO! TEMOS 14.314 INGRESSOS VENDIDOS PARA NÁUTICO X BRUSQUE.



SETORES VERMELHO/GAZZANEO, HEXA E CALDEIRÃO ESGOTADOS!!!



RESTAM APENAS INGRESSOS PARA O SETOR DE CADEIRAS



COMPRE ENQUANTO AINDA DÁ TEMPO E VENHA APOIAR O NÁUTICO NA BUSCA PELO ACESSO



COMPRE AQUI:… pic.twitter.com/3TfGs2T7C7 — Náutico (@nauticope) October 7, 2025

Veja também