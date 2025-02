A- A+

Futebol Brasileiro Série C: Náutico e Retrô conhecem os primeiros duelos O início da primeira rodada da Série C está previsto para o dia 13 de abril

A Série C já tem um esboço. Nesta quinta-feira (27), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela base da Terceirona. Representantes de Pernambuco, o Retrô começa em casa, contra a Tombense, por outro lado, o Náutico viaja na primeira rodada para enfrentar o Itabaiana.

O início da primeira rodada da Série C está previsto para o dia 13 de abril. Oponentes na quarta de final da atual edição do Pernambucano, Timbu e Fênix voltarão a se enfrentar somente na 15ª rodada, em partida prevista para o início do mês de agosto.

Essa será a terceira participação consecutiva do Náutico na Série C, desde que foi rebaixado em 2022. O Timbu não conseguiu alcançar a segunda fase final do torneio nos dois últimos anos, ficando fora do G8. Por outro lado, o Retrô é o caçula da Terceirona, chegando para sua primeira edição.

Confira primeiras cinco rodadas da Série C

1ª rodada - Retrô x Tombense / Itabaiana x Náutico

2ª rodada - Náutico x Botafogo-PB / Ponte Preta x Retrô

3ª rodada - Retrô x Figueirense / CSA x Náutico

4ª rodada - Náutico x Brusque / Floresta x Retrô

5ª rodada - Náutico x Confiança / Caxias x Retrô

