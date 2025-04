A- A+

Futebol Série C: Retrô encara a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli Confronto será de portões fechados, por conta de punição do STJD devido aos episódios de violência ocorridos no dérbi contra o Guarani, em 2023

O Retrô entra em campo neste sábado (19), às 17h, para enfrentar a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas, pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. A Fênix estreou com um empate sem gols diante do Tombense, na Arena de Pernambuco. A Macaca também ficou no resultado de igualdade, no Orlando Scarpelli, por 1x1, diante do Figueirense.

O confronto será de portões fechados, já que o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) puniu a Ponte Preta por causa do confronto entre torcedores e Polícia Militar após a derrota da equipe no clássico local perante o Guarani, no Moisés Lucarelli, por 1x0, pela Série B 2024.

No lado do Retrô, a expectativa é de vencer a primeira na Série C para se aproximar da parte de cima da tabela. "Estamos focados na Ponte para neutralizar o ponto forte deles para sair de lá com os três pontos. Eles são fortes em seus domínios, mas nossa equipe vem de um bom estadual e esperamos sair vencedores", apontou o zagueiro Claudinho.

Adversário

A Ponte terá a estreia do volante Dudu no meio-campo. A equipe deve começar o jogo com Diogo Silva; Wanderson, Saimon (Emerson ou Danrlei Santos) e Danilo Barcelos; Maguinho, Dudu, Lucas Cândido (Luiz Felipe ou Léo Oliveira), Serginho e Artur; Jean Dias e Victor Andrade (Bruno Lopes).

