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Série C: Santa Cruz encara Amazonas em duelo inédito

Equipes vão se enfrentar pela primeira vez na história, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco

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Amazonas integra a Série C em 2026Amazonas integra a Série C em 2026 - Foto: @joaonormandoc/AMFC

No próximo domingo (26), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz recebe o Amazonas, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Será a primeira vez que os clubes se enfrentam na história. Encontro que ocorre em contextos diferentes.

 

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Diferenças

O Santa Cruz vem de um acesso à Série C, alcançando por meio de um vice-campeonato na Série D do ano passado. Já o Amazonas estava na Série B e foi rebaixado ao terminar na 18ª posição do torneio.

Dos fatores que explicam o ineditismo do confronto, um deles é o pouco tempo de existência do Amazonas. O clube foi fundado em 2019. A primeira vez que a Onça-pintada disputou uma competição nacional foi em 2022, na Série D.

Há quatro anos, inclusive, quem também estava na Série D foi o Santa Cruz. Os clubes, porém, não se cruzaram. Os pernambucanos estão no Grupo 4, com ASA, Lagarto, Jacuipense, Sergipe, Juazeirense, CSE e Atlético-BA. Os amazonenses eram integrantes do Grupo 1, com Rio Branco-AC, São Raimundo-AM, São Raimundo-RR, Porto Velho, Trem, Humaitá e Náutico-RR.

Na ocasião, o Santa Cruz terminou em quarta na chave e avançou ao mata-mata. Na segunda fase, eliminou o Retrô, com um 0x0 na ida, no Arruda, e um 2x1 na volta, na Arena de Pernambuco. Nas oitavas de final, contudo, o Tricolor caiu para o Tocantinópolis, empatando em casa por 0x0 e perdendo por 1x0 no Ribeirão.

O Amazonas, por outro lado, foi líder do grupo e geral da competição. Em seguida, eliminou na segunda fase o Juventude-MA, empatando em 0x0 no Maranhão e ganhando por 2x1 no Carlos Zamith. Pelo mesmo placar, bateu o Lagarto-SE nas oitavas - empatou em 1x1 na ida, no Barretão.

Acesso

Nas quartas de final, fase que valia o acesso, o Amazonas levou a melhor diante da Portuguesa-RJ. Depois do empate em 1x1 no Luso-Brasileiro, a Onça-pintada venceu o time carioca por 3x2, no Carlos Zamith, celebrando a presença na semifinal e a vaga na Série C em 2023. A equipe encerrou a participação na Série D 2022 caindo na etapa que antecede a decisão, após ser superada pelo Pouso Alegre-RS.

Em 2023, o Amazonas ainda foi além, sendo campeão do Campeonato Amazonense e da Série C, celebrando o primeiro título nacional da história do clube. A Onça-pintada ficou em terceiro na primeira fase, depois foi líder do Grupo C, à frente de Paysandu, Volta Redonda e Botafogo-PB. Na decisão, bateu o Brusque, com um 0x0 na Arena da Amazônia e um 2x1 no Augusto Bauer. 

Na Série C 2026, o Santa está na 11ª posição, com quatro pontos. O Amazonas é o líder, com nove e único clube com 100% de aproveitamento no torneio, acumulando três vitórias.

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