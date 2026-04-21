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futebol Série C: Santa Cruz encara Amazonas em duelo inédito Equipes vão se enfrentar pela primeira vez na história, neste domingo (26), na Arena de Pernambuco

No próximo domingo (26), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz recebe o Amazonas, pela quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Será a primeira vez que os clubes se enfrentam na história. Encontro que ocorre em contextos diferentes.





Diferenças

O Santa Cruz vem de um acesso à Série C, alcançando por meio de um vice-campeonato na Série D do ano passado. Já o Amazonas estava na Série B e foi rebaixado ao terminar na 18ª posição do torneio.

Dos fatores que explicam o ineditismo do confronto, um deles é o pouco tempo de existência do Amazonas. O clube foi fundado em 2019. A primeira vez que a Onça-pintada disputou uma competição nacional foi em 2022, na Série D.

Há quatro anos, inclusive, quem também estava na Série D foi o Santa Cruz. Os clubes, porém, não se cruzaram. Os pernambucanos estão no Grupo 4, com ASA, Lagarto, Jacuipense, Sergipe, Juazeirense, CSE e Atlético-BA. Os amazonenses eram integrantes do Grupo 1, com Rio Branco-AC, São Raimundo-AM, São Raimundo-RR, Porto Velho, Trem, Humaitá e Náutico-RR.

Na ocasião, o Santa Cruz terminou em quarta na chave e avançou ao mata-mata. Na segunda fase, eliminou o Retrô, com um 0x0 na ida, no Arruda, e um 2x1 na volta, na Arena de Pernambuco. Nas oitavas de final, contudo, o Tricolor caiu para o Tocantinópolis, empatando em casa por 0x0 e perdendo por 1x0 no Ribeirão.

O Amazonas, por outro lado, foi líder do grupo e geral da competição. Em seguida, eliminou na segunda fase o Juventude-MA, empatando em 0x0 no Maranhão e ganhando por 2x1 no Carlos Zamith. Pelo mesmo placar, bateu o Lagarto-SE nas oitavas - empatou em 1x1 na ida, no Barretão.

Acesso

Nas quartas de final, fase que valia o acesso, o Amazonas levou a melhor diante da Portuguesa-RJ. Depois do empate em 1x1 no Luso-Brasileiro, a Onça-pintada venceu o time carioca por 3x2, no Carlos Zamith, celebrando a presença na semifinal e a vaga na Série C em 2023. A equipe encerrou a participação na Série D 2022 caindo na etapa que antecede a decisão, após ser superada pelo Pouso Alegre-RS.

Em 2023, o Amazonas ainda foi além, sendo campeão do Campeonato Amazonense e da Série C, celebrando o primeiro título nacional da história do clube. A Onça-pintada ficou em terceiro na primeira fase, depois foi líder do Grupo C, à frente de Paysandu, Volta Redonda e Botafogo-PB. Na decisão, bateu o Brusque, com um 0x0 na Arena da Amazônia e um 2x1 no Augusto Bauer.

Na Série C 2026, o Santa está na 11ª posição, com quatro pontos. O Amazonas é o líder, com nove e único clube com 100% de aproveitamento no torneio, acumulando três vitórias.

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