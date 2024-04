Série C: Sousa mira vitória em estreia para consolidar Náutico como candidato ao acesso

A- A+

O Náutico vai estrear na Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (21), perante o São Bernardo, nos Aflitos. Momento de dar o cartão de visitas do que esperar do clube para a sequência da temporada. Por isso, o volante Sousa prega uma vitória para consolidar o Timbu como candidato ao acesso à Série B.





“A Série C é uma competição parelha, difícil. Todos os jogos serão complicados, mas esperamos fazer uma grande competição. O mais importante é focar, a partir de domingo, no acesso, recolocando o Náutico na Série B. Queremos fazer uma grande estreia para se consolidar como uma equipe forte”, afirmou.



O jogo será de portões fechados por conta de uma punição imposta pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), devido à confusão envolvendo torcedores alvirrubros e do Confiança, no Batistão, no encontro entre as equipes, na edição passada da terceira divisão.



Vale citar que no segundo jogo como mandante na Série C, contra o Ypiranga-RS, o Náutico não poderá comercializar ingressos, mas o estádio estará de portões abertos para a entrada gratuita de mulheres, crianças e pessoas com deficiência (PcD).

