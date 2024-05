Náutico: Sousa projeta grande jogo contra a Ferroviária e avalia desfalque de Paulo Sérgio

A- A+

O Náutico vai entrar em campo contra a Ferroviária, neste domingo (12), às 16h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior de São Paulo. A partida, válida pela quarta rodada da Série C, acontece após o Timbu ter um intervalo de 14 dias sem jogos, por conta do duelo contra o Ypiranga ter sido adiado, em decorrência da tragédia climática que atinge o Rio Grande do Sul. O volante Sousa, de 29 anos, que veste a camisa alvirrubra desde março, projetou um grande jogo contra a Locomotiva fora de casa.



“A gente espera fazer mais um grande jogo, como fizemos agora [contra o ABC] fora de casa. Sabemos da capacidade da equipe deles, um time muito forte. Vamos buscar neutralizar as ações deles e fazer o nosso melhor para conseguir um resultado positivo", projetou o volante, em entrevista nesta quinta-feira (9), nos Aflitos.



Para o confronto com a Ferroviária, o Timbu vai viajar rumo ao interior de São Paulo com três desfalques titulares: os atacantes Paulo Sérgio e Cléo Silva, e o zagueiro Joécio, que sofreram lesões e não acompanharão a delegação. Porém, segundo Sousa, a ausência dos atletas não será um problema para o confronto.

“Todo mundo está trabalhando no mesmo ritmo, na mesma intensidade. Sabemos que são jogadores importantes para o grupo, mas a gente também tem outros jogadores que chegaram, como Mezenga, o Gustavo que está aqui também é um bom jogador. Creio que a gente sabe dessa força que todo o grupo tem. Todo o grupo está trabalhando igual no dia a dia. O professor preza muito por isso, para todos os atletas chegarem no mesmo nível", declarou Sousa.

Com o adiamento da partida contra o Ypiranga, válida pela terceira rodada da Série C, que seria realizada na primeira semana de maio, o Náutico teve um descanso de duas semanas s até o duelo contra a Ferroviária.

Durante este tempo, a equipe realizou treinos para manter o ritmo de jogo e se adaptar ao método aplicado pelo técnico alvirrubro, Mazola Júnior. Na entrevista, Sousa destacou a importância das atividades nesse período sem entrar em campo.

“A parte da preparação não foi da forma que a gente queria, pela situação que está ocorrendo lá no Rio Grande do Sul. Até presto solidariedade a todos de lá. Eu passei três anos lá em Pelotas e imagino como é que eles estão vivendo neste caso. Mas a gente sempre buscou trabalhar. Não da forma que a gente queria, porque a gente queria estar jogando, não passando por uma situação dessa. Todos também tiveram essa oportunidade de trabalhar, de buscar o seu espaço. O professor também sempre dando a intensidade a todo mundo, para estarmos prontos para jogar este grande jogo", destacou o volante, que também colocou como benefício do período sem jogos a recuperação física dos atletas: "É importante também porque a gente se recupera. Aqueles atletas que, de repente, estão com cansaço a mais, têm um tempo também para se recuperar mais, e a gente também conhecer mais o trabalho do professor, que estamos conseguindo assimilar bem", completou.

Com uma vitória e um empate em dois jogos, o Náutico segue sem perder na Série C. Contra a Locomotiva, o Timbu entrará em campo para defender a invencibilidade.

