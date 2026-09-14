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Classificação Série C: todos times que venceram as duas primeiras conquistaram acesso no quadrangular ABC, Brusque e Ponte Preta venceram as duas de partida e garantiram o acesso

Disputada com o atual formato desde 2022, a Série C é dividida em dois quadrangulares e os dois primeiros, de cada grupo, asseguram o acesso na segunda fase. Nas quatro edições anteriores, três times venceram as duas primeiras partidas, e todos conseguiram o objetivo principal. O mesmo aspira o Santa Cruz, que no último sábado derrotou o Maringá por 1x0 e manteve os 100% de aproveitamento.

Na primeira edição do atual formato, o ABC largou com duas vitórias e caminhou com tranquilidade ao acesso, liderando o Grupo C com 12 pontos. No ano seguinte, em 2023, o Brusque largou com quatro vitórias consecutivas, garantindo o acesso do Quadricolor já na quarta rodada, e terminando na liderança do Grupo B.

As vitórias consecutivas logo na largada voltaram em 2025, quando a Ponte Preta venceu as três primeiras e arrancou para o acesso. A Macaca também garantiu o acesso no início do returno.

Élvis comandou o acesso da Ponte Preta em 2025 - Foto: Marcos Ribolli/Especial PontePress

Duelo

Para deixar o acesso ainda mais encaminhado, o Santa Cruz mira mais uma vitória na segunda-fase, dessa vez sobre o Floresta. O jogo do próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, já tem mais de 25 mil ingressos garantidos pela torcida tricolor.

Mesmo com o clima de empolgação que surge da torcida, o treinador Cristian de Souza trabalha para que isso não entre no vestiário e trata com seriedade os próximos confrontos. “Pezinho no chão, conter a euforia, racionalidade agora, nada pode desconcentrar esse elenco, para a gente buscar o nosso acesso nesses quatro jogos que restam”, disse o treinador do Santa Cruz.

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