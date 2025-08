A- A+

Futebol VAR na última rodada e cota extras: clubes da Série C sugerem propostas em reunião com CBF O encontro aconteceu na Sala Pelé e reuniu representantes dos 20 clubes da competição, tanto presencialmente como de forma remota

Nesta terça-feira (5), representantes dos 20 clubes da Série C do Campeonato Brasileiro se reuniram, de forma remota e presencial, com o presidente Samir Xaud, da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). No encontro, as instituições apresentaram propostas tanto para o futuro como para a atual edição. Uma delas referente ao uso do árbitro de vídeo.





Os clubes solicitaram a utilização do VAR já nos jogos da última rodada da primeira fase. A tecnologia, até o momento, está garantida apenas para a etapa do quadrangular final. Outro pedido dos participantes da Série C é o recebimento de uma cota extra de R$ 250 mil.

Outras demandas dos clubes envolvem o uso do método de bolas múltiplas, acelerando a reposição de bolas, além também de evitar que os quartos árbitros nos jogos sejam da federação local.

Os clubes também não descartam solicitar futuramente a ampliação da Série C, adotando o formato já utilizado na A e B, com 38 rodadas em pontos corridos, além de um aumento na cota de participação na competição. O modelo atual de disputa é de 19 jogos em turno único e mais dois quadrangulares com quatro equipes cada. As melhores de cada chave disputam a final.

Veja também