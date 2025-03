A- A+

STREAMING Série "Cine Marcial" resgata filmes que mudaram a vida de lutadores brasileiros 'Cine Marcial' estreia hoje, às 19h30, resgatando, em cinco episódios, clássicos do gênero estrelados por nomes como Bruce Lee, Steven Seagal e Jean Claude Van Damme, e o impacto desses longas no mundo das artes marciais

Filmes clássicos tem o poder de fazer refletir, de emocionar e até inspirar a vida do espectador. Pensando nisso, a minissérie documental ‘Cine Marcial’ resgata, em cinco episódios, filmes do gênero das artes marciais que marcaram época e mostra como eles mudaram a vida de grandes lutadores brasileiros como os ex-campeões do UFC, Lyoto Machida (-93kg) e Royce Gracie (torneio sem peso), além do medalhista olímpico Esquiva Falcão.



A minissérie revela também histórias dos bastidores, de protagonistas e, sobretudo, dos brasileiros que se inspiraram na sétima arte para mudar seus destinos. Na estreia, que acontece nesta segunda-feira, às 19h30 no Combate, a série traz "Operação Dragão", último filme estrelado por Bruce Lee, lenda do kung fu, e que mudaria para sempre a história da indústria cinematográfica. A série é uma criação da Pindorama Filmes, em coprodução com o canal Combate.

– Ele (Bruce Lee) estimula demais, se você for olhar o mundo das artes marciais teve um crescimento muito grande, principalmente dentro do caratê, porque existia o Bruce Lee. Você vê a força que é o cinema e a força que é o nome deste grande ator e lutador – diz Machida, na minissérie. O lutador é mestre na modalidade.

Na sequência, a série traz Falcão contando como a história de Rocky Balboa, personagem interpretado por Sylvester Stallone, no filme "Rocky, um Lutador", de 1976 – vencedor de três Oscars. O longa se tornou um símbolo de superação e resiliência, inspirando jornadas dentro e fora do ringue.

O terceiro capítulo de ‘Cine Marcial’ vai até 1979 para relembrar o clássico “Força Destruidora”, com o personagem que criou uma mística de “mais casca-grossa da história”: Chuck Norris. Fenômeno dos memes em redes sociais, o ator também se sagrou hexacampeão mundial de caratê. Membro da família Gracie, criadora do Jiu-jitsu brasileiro, Royce resgata momentos do filme que fizeram parte de trajetória, e ainda são revelados os efeitos colaterais do filme e da carreira marcante de Norris.

No penúltimo episódio, “Cine Marcial" recorda como o ator Steven Seagal arrastou uma legião de curiosos diretamente das salas de cinema com o filme “Nico, Acima da Lei”, para dentro das academias ao surpreender a todos com uma arte marcial até então nunca vista na sétima arte, o aikidô. O impacto foi tão grande que gerou para o Brasil dois campeões mundiais da modalidade.

A última sessão não poderia deixar de fora um clássico de 1988 que marcou época no Brasil e no mundo: “O Grande Dragão Branco”, com o ator belga Jean Claude Van Damme. O filme foi um fenômeno absoluto e seu protagonista inspirou toda uma geração de brasileiros a melhorar suas vidas através da prática de artes marciais. Além de desvendar os segredos do Ninjutsu para o ocidente, o galã belga também foi responsável por atrair uma nova audiência para o gênero de artes marciais: o público feminino.

“Cine Marcial” estreia nesta segunda-feira, dia 24, no Combate, que exibe um episódio por dia até sexta-feira, dia 28, sempre às 19h30. Todos os episódios ficarão disponíveis também para os assinantes do canal no Globoplay.

