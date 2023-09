Série D começa a definir nesta quarta-feira (06) finalistas da edição 2023; saiba onde assistir

A- A+

Passada a euforia pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem, as quatro melhores equipes desta edição da Série D miram, agora, o título. As partidas de ida e volta das semifinais serão realizadas entre quarta-feira (6) e domingo (10), todos com transmissão ao vivo da TV Brasil.

Amanhã, 06/09, tem jogaço na tela da #SérieDnaTVBrasil! @afeoficial abre as rodadas de semifinal e enfrenta o @athleticclubmg no jogo de ida!



Ferroviária (SP) x Athletic (MG)

O primeiro duelo entre Ferroviária-SP e Athletic Club-MG abre as semifinais nesta quarta (6), às 20h (horário de Brasília), na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP). No domingo (10), às 15h, os times se reencontram no Independência, em Belo Horizonte.

O outro confronto, entre Caxias-RS e Ferroviário-CE, tem o jogo de ida no feriado da Independência, na quinta (7), às 15h, no Centenário, em Caxias do Sul (RS). O duelo de volta será no domingo (10), às 17h30, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Paulistas x mineiros

Após bater na trave na busca pela Série C há dois anos, superada pelo Atlético-CE nas quartas de final, a Ferroviária deu a volta por cima ao despachar o Sousa-PB, com uma vitória por 1x0 em casa e um empate por 1x1 no Marizão, em Sousa (PB), no último domingo (3). O técnico Alexandre Lopes teve apenas a terça-feira (5) para preparar o time.

O atacante Vítor Barreto recebeu o terceiro amarelo e está suspenso. O zagueiro Maílson se lesionou no domingo e também deve desfalcar a equipe do interior paulista.

O Athletic Club obteve a promoção à terceira divisão nacional logo na estreia na Série D. O acesso veio contra o Bahia de Feira. Os mineiros venceram na Arena Cajueiro, em Feira de Santana (BA), por 2x0. No último sábado (2), os baianos ganharam no Mineirão, em Belo Horizonte, por 1x0, mas o clube de São João del Rei (MG) se classificou graças ao placar agregado.

O técnico Cícero Júnior foi expulso por reclamação e não comanda o time alvinegro em Araraquara. O volante Vinícius Silva e o atacante Brandão deixaram o campo com dores e são dúvida.



Gaúchos x cearenses

O Caxias garantiu a vaga nas semifinais e o acesso à Série C ao superar a Portuguesa-RJ. Depois de um empate sem gols no Centenário, os gaúchos bateram os cariocas por 1x0 no Estádio Luso-Brasileiro, no último sábado.

Ausente da terceira divisão desde 2015, o Grená do Povo acumulava frustrações na Série D, com seis eliminações em mata-mata, sendo quatro justamente nas quartas de final. Nas duas últimas edições, as quedas foram para os potiguares ABC (2021) e América (2022). Para esta quinta-feira, o time comandado por Gérson Gusmão não terá o zagueiro Fernando, suspenso pelo terceiro amarelo.

Dono da melhor campanha geral da Série D, o Ferroviário está invicto e tem não apenas o melhor ataque (39 gols), mas a melhor defesa (dez sofridos) entre os semifinalistas. O retorno à Série C um ano após o rebaixamento se deu ao vencer o Maranhão por 3x0 nos pênaltis, em Fortaleza, no domingo, após empate por 1x1 no tempo normal, mesmo placar do jogo anterior, no Estádio Castelão, em São Luís.

O time cearense, comandado por Paulinho Kobayashi quer o bicampeonato da divisão. O título anterior foi conquistado em 2018. Nenhuma equipe, até hoje, venceu a Série D mais de uma vez.

Onde assistir:

Ferroviária-SP x Athletic-MG - TV Brasil

Horário: 20h

Local: Estádio da Fonte Luminosa/Araraquara

