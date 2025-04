Série D do Brasileirão tem início adiado pela CBF em uma semana

A- A+

O início da disputa da Série D do Campeonato Brasileiro foi adiada. Nesta segunda-feira (07), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) emitiu e enviou uma documentação oficial aos clubes e federações informando que o pontapé inicial será postergado em uma semana.

Conforme a diretoria de competição da entidade, o adiamento se dá pela falta de laudos técnicos de alguns estádios, documentação essa exigida pela Lei Geral dos Esportes. Dessa forma, a primeira rodada agora será realizada entre os dias 19 e 20 de abril.

"Diante da dificuldade da obtenção e apresentação dos laudos técnicos pelos clubes participantes no prazo previsto e em atenção ao princípio da razoabilidade, a Diretoria de Competições, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social e pelo RGC, resolve postegar o início do Campeonato Brasileiro Série D 2025 em uma semana, mais precisamente para as datas bases de 19 e 20 de abril de 2025"

Dessa forma, Santa Cruz e Central, os clubes pernambucanos envolvidos na disputa, terão mais uma semana de preparação. Cobra Cora e Patativa estão no Grupo A3, com Treze/PB, Sousa/PB, América/RN, Santa Cruz/RN, Ferroviário/CE e Horizonte/CE.

Adiamento do início da Série D 2025 - Reprodução

Adiamento do início da Série D 2025 - Reprodução



Preparação



No período de intertemporada, o Santa aproveitou para fazer dois amistosos, mas acabou saindo de campo com duas derrotas: 2x0 diante do ASA, em Arapiraca e 1x0 contra o ABC, no Arruda. Já o Central teve apenas um teste, em jogo-treino contra o Náutico, a Patativa ficou no 0x0.

A estreia do Santa Cruz será em Campina Grande, diante do Treze, algoz da Cobra Coral na Pré-Copa do Nordeste, no último mês de janeiro. Por outro lado, o Central recebe a equipe do Ferroviário, em Caruaru.

Veja também