Série D do Campeonato Brasileiro tem direitos de transmissão adquiridos

A Série D do Campeonato Brasileiro, enfim, terá transmissão oficial mediante um acordo comercial. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) chegou em conformidade com o Grupo Metrópoles, que adquiriu os direitos.

As transmissões terão início já neste final de semana, com 13 jogos da 11ª rodada do torneio - América/RN x Santa Cruz está incluso na lista.

As partidas serão transmitidas a partir do canal no Youtube do portal. Essa não será a primeira experiência do Metrópoles, que no final de semana passado, exibiu duas partidas do Campeonato Brasiliense Sub-20, alcançando um pouco mais de duas mil visualizações.

Dificuldades

A CBF, a princípio, ainda durante a gestão de Ednaldo Rodrigues, não chegou em um acordo de transmissão e nem permitiu que os clubes produzissem suas próprias. Foram três rodadas sem transmissão, ou seja, 96 partidas sem exibição.

Com a disputada Série D no 'escuro', a pressão sobre a entidade foi forte e Ednaldo acabou por liberar que clubes e federações estaduais pudessem exibir. Em resumo, foram realizadas 320 dos 448 jogos programados para a fase de grupos antes do acordo.

Questionada pela reportagem se esse acerto encerra qualquer experiência de transmissão da TV Coral na atual Série D, a diretoria de comunicação do Santa Cruz afirmou que continua buscando mais informações sobre esse ponto. A CBF ainda não fez nenhum pronunciamento oficial.

Confira lista de transmissões da Série D:

5 de julho (sábado)

16h00: Aparecidense (GO) x Gazin Porto Velho (RO)

16h00: Ceilândia (DF) x Luverdense (MT)

16h00: Inter de Limeira (SP) x Cascaval (PR)

16h00: Sampaio Corrêa (MA) x Imperatriz (MA)

16h00: Águia de Marabá (PA) x Manauara (AM)

17h00: ASA (AL) x Sergipe (SE)

17h00: Goiatuba (GO) x Uberlândia (MG)

17h00: Rio Branco (ES) x Portuguesa (SP)

17h30: Ferroviário (CE) x Sousa (PB)

18h00: Mixto (MT) x Capital (DF)

6 de julho (domingo)

16h00: Joinville (SC) x Marcílio Dias (SC)

16h30: América (RN) x Santa Cruz (PE)

17h30: Manaus (AM) x Tuna Luso (PA)

