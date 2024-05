Série D: Fora de casa, Retrô encara Sergipe buscando manter a invencibilidade na competição

A- A+

Invicto na Série D do Campeonato Brasileiro, o Retrô entra em campo contra o Sergipe neste sábado (11), às 16h, na Arena Batistão, em Aracaju, buscando manter a invencibilidade na competição.

Com uma vitória e um empate no campeonato, a Fênix de Camaragibe poderá assumir a liderança do Grupo D caso vença o Sergipe fora de casa.

Na primeira rodada, o clube pernambucano empatou sem gols contra o CSE, em Alagoas. Na segunda, a Fênix conquistou uma vitória emocionante ao marcar o gol "no apagar das luzes", aos 48 minutos do segundo tempo, e vencer a Juazeirense, na Arena de Pernambuco. O meia Renato Henrique foi o autor do gol da partida.

Por sua vez, o Sergipe ainda não venceu na competição. O Gipão perdeu na estreia contra o ASA, em casa, por 3 a 2. Na segunda rodada, empatou por 1 a 1 contra a Jacuipense.

Essa será a quinta vez que as equipes se enfrentarão e todas as partidas foram válidas pela Série D. No histórico de confrontos, há um equilíbrio: uma vitória para cada lado e dois empates entre as equipes. O duelo mais recente foi na quarta divisão do ano passado, resultando no empate por 1 a 1. Vale salientar que a Fênix de Camaragibe ainda não sofreu gols na competição.

