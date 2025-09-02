A- A+

Futebol Série D: ingressos esgotados para América-RN x Santa Cruz Confronto será no dia 7 de setembro, na Arena das Dunas, pelas quartas de final da competição

Todos os ingressos para o confronto entre América-RN e Santa Cruz, domingo (7), às 19h, na Arena das Dunas, pelo duelo da volta das quartas de final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025, foram esgotados. Depois de contar com o apoio de mais de 40 mil torcedores na Arena de Pernambuco, na ida, a Cobra Coral agora vai enfrentar um adversário que terá mais de 25 mil apaixonados pelo Dragão. Os pernambucanos terão a presença de quase três mil tricolores.









Lotação máxima

Por conta de questões de segurança, a Arena das Dunas terá capacidade máxima de 29.865 torcedores. Desses, 2.987 ingressos serão tricolores. Na ida, o Santa Cruz venceu por 1x0, com gol de Ariel, e terá a vantagem do empate para subir de divisão.

Em 18 jogos em casa na temporada, o América-RN tem 12 vitórias, cinco empates e apenas uma derrota. Na Série D, foram seis triunfos e três resultados de igualdade. Cinco dos jogos vencidos pelo Mecão como mandante, aliás, foram por dois ou mais gols de diferença. Tudo que precisam para garantir a vaga na Série C.

Arena das Dunas

O Santa Cruz já fez na história cinco partidas na Arena da Dunas. Os dois primeiros na Série B 2014. O Tricolor venceu o América-RN por 1x0, com gol de Léo Gamalho, e perdeu por 2x1 para o ABC.

Na Série B 2015, o Santa Cruz voltou à Arena das Dunas para pegar o ABC. A partida terminou empatada em 1x1. Dois anos depois, na Série B 2017, contra o mesmo adversário, o placar foi 0x0.

No jogo mais recente no estádio, o Santa Cruz empatou sem gols diante do América-RN, pela fase de grupos da Série D. O goleiro Felipe Alves, então titular do gol coral, foi o grande nome da partida.

Para o novo encontro na Arena das Dunas, o técnico do Santa, Marcelo Cabo, adotou um discurso cauteloso. “Ninguém vai para um intervalo de um jogo eufórico. Eu contextualizo que estamos no intervalo de um jogo. Não há euforia minha, dos atletas ou da torcida. Não nos classificamos. Temos respeito pelo América-RN, que estava há 10 jogos invictos, e é forte em seus domínios”, afirmou.



Histórico

No histórico de 23 jogos entre os clubes, segundo o site “O gol”, o Santa Cruz tem dez vitórias, contra sete do América-RN e seis empates. Considerando apenas os duelos com mando do Tricolor, a Cobra Coral ganhou sete e perdeu dois.

Nos jogos fora de casa, o Santa tem três vitórias. Nos demais confrontos, foram cinco empates e seis derrotas.

Veja também