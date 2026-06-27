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Futebol Série D: Maguary e Central decidem segunda fase do mata-mata fora de casa; saiba onde assistir Quem vencer garante vaga na Série D de 2027

Maguary e Central, representantes pernambucanos no mata-mata da Série D 2026, decidem suas eliminatórias fora de casa. O Azulão visita o Piauí no sábado (27), enquanto a Patativa enfrenta o Ferroviário no domingo (28).

Com a vantagem de dois gols, o Maguary construiu uma boa vantagem para o jogo de volta. Dessa maneira, até mesmo uma derrota por um gol de diferença no Albertão será o suficiente para avançar de fase.

O time de Bonito, porém, não poderá bobeira diante do Piauí. O treinador Dico Wooley ainda terá que escolher quem substituirá o volante e capitão Ítalo, expulso na última partida. Outra possível ausência é do atacante Chico, que saiu com lesão muscular na última partida.

Maguary tem a vantagem de dois gols contra o Piauí - Foto: Rafael Vieira/FPF

Já em Fortaleza, no Presidente Vargas, o confronto segue tudo em aberto. Após o 1x1 no Lacerdão, quem vencer no tempo normal avança. Em caso de novo empate, Central e Ferroviário decidirão nos pênaltis.

Vale ressaltar que passar da segunda-fase do mata-mata é importante também para os futuros dos clubes. Os 32 clubes que avançarem à terceira fase garantem, ao menos, uma vaga na Série D de 2027.

Central ficou apenas no empate em 1x1 no primeiro jogo e precisará vencer fora de casa - Foto: Hugo Soares/FPF

Série D - saiba onde assistir



Piauí x Maguary - 27/06 - 16h - Piauizão TV

Ferroviário x Central - 28/06 - 17h - Metrópoles

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