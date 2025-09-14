A- A+

Futebol Série D: Cabo celebra vitória, mas diz que Santa precisa manter os pés no chão Tricolor venceu o Maranhão por 1x0, no Castelão, pelo duelo de ida da semifinal da competição

O Santa Cruz abriu vantagem na briga por uma vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. No Castelão, pelo duelo de ida da semifinal, os pernambucanos venceram o Maranhão por 1x0, com gol de Renato. Triunfo celebrado pelo técnico Marcelo Cabo, mas sem tirar o discurso humilde dos tricolores.





“Na primeira metade desse confronto diante do Maranhão, foi importantíssimo levar um resultado positivo para Recife, após um jogo muito difícil. Foi importante ter uma competitividade alta, resiliência, sabendo que a gente teria de estar bem organizado defensivamente”, afirmou o treinador.

O fator decisivo para a vitória do Santa foi a entrada de Renato no segundo tempo. O atacante entrou na vaga de Galhardo e, de voleio, marcou o gol da vitória.

“Fico feliz também que as alterações surtiram efeito.Todos que entraram foram muito bem. Renato foi premiado com o gol. A gente sabe da qualidade de definição e finalização dele”, ressaltou.



Vantagem

No confronto da volta, no próximo sábado (20), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz precisa apenas de um empate para avançar para a decisão. “Sabemos que temos que continuar com os pés no chão, trabalhar bastante e respeitar a equipe do Maranhão. No último jogo deles fora de casa, fizeram 3x0 no ASA”, declarou.

