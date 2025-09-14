Série D: Cabo celebra vitória, mas diz que Santa precisa manter os pés no chão
Tricolor venceu o Maranhão por 1x0, no Castelão, pelo duelo de ida da semifinal da competição
O Santa Cruz abriu vantagem na briga por uma vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro 2025. No Castelão, pelo duelo de ida da semifinal, os pernambucanos venceram o Maranhão por 1x0, com gol de Renato. Triunfo celebrado pelo técnico Marcelo Cabo, mas sem tirar o discurso humilde dos tricolores.
Leia também
• Santa Cruz vence Maranhão por 1x0, no Castelão, e abre vantagem na semifinal da Série D
• Santa Cruz: Marcelo Cabo prega foco total na conquista do título da Série D
“Na primeira metade desse confronto diante do Maranhão, foi importantíssimo levar um resultado positivo para Recife, após um jogo muito difícil. Foi importante ter uma competitividade alta, resiliência, sabendo que a gente teria de estar bem organizado defensivamente”, afirmou o treinador.
O fator decisivo para a vitória do Santa foi a entrada de Renato no segundo tempo. O atacante entrou na vaga de Galhardo e, de voleio, marcou o gol da vitória.
“Fico feliz também que as alterações surtiram efeito.Todos que entraram foram muito bem. Renato foi premiado com o gol. A gente sabe da qualidade de definição e finalização dele”, ressaltou.
Vantagem
No confronto da volta, no próximo sábado (20), na Arena de Pernambuco, o Santa Cruz precisa apenas de um empate para avançar para a decisão. “Sabemos que temos que continuar com os pés no chão, trabalhar bastante e respeitar a equipe do Maranhão. No último jogo deles fora de casa, fizeram 3x0 no ASA”, declarou.