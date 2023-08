A- A+

FUTEBOL Série D: oito times abrem quartas atrás do tão sonhado acesso Dois dos postulantes restantes às vagas nunca jogaram a Série C

A Série D do Campeonato Brasileiro chega neste fim de semana ao seu ponto chave. A etapa das quartas de final inicia neste sábado (26) e definirá os quatro times que subirão à Série C, uma conquista que pode até ser classificada como mais importante do que o próprio título da competição. As oito equipes que ainda estão no páreo vêm de passados distintos. A vaga representa o principal objetivo da temporada para todos os envolvidos, mas certamente alguns deles vivem expectativa ainda maior por causa do tempo que estão afastados da terceira divisão nacional.

Dois clubes com muitos anos de história ainda buscam disputar sua primeira Série C. Bahia de Feira (fundado em 1937) e Athletic (1909) nunca chegaram lá. Curiosamente, os dois serão adversários nesta fase - o primeiro duelo acontece neste sábado, em Feira de Santana, a partir das 17h30 (horário de Brasília). Ou seja, um deles enfim encerrará um longo jejum. O outro terá que se conformar em tentar novamente em 2024.

Outros quatro estão longe da Série C desde que ela ainda era a última divisão nacional - como hoje é a Série D. Uma temporada mal-sucedida na terceira divisão, naquela época, significava não ter a certeza de uma competição de porte nacional no calendário do ano seguinte. O Maranhão foi quem esteve lá mais recentemente, em 2006. Portuguesa (2004), Sousa (2003) e Ferroviária (2002) também se encaixam nesta descrição. Os dois últimos serão adversários nesta fase, proporcionando uma outra inevitável quebra de jejum, desta vez em menor escala do que o de Bahia e Athletic.

A Portuguesa bateu na trave no ano passado, quando foi eliminada justamente nas quartas de final pelo Amazonas. O meia-atacante Romarinho, de 29 anos, que tem forte ligação com o clube da Ilha do Governador por ter sido revelado lá, acredita que a vez do time chegou.

“Há mais ou menos um ano nos encontrávamos nessa mesma posição e infelizmente não conseguimos o tão esperado objetivo, que era o acesso. Mas isso serviu para amadurecer o clube nessa competição. Poucos jogadores permaneceram desde então e eu fui um deles. Agora estamos mais fortes e mais experientes para esse momento, e também vamos poder decidir em casa”, afirma.

Ferroviário é apontado como favorito

Os outros dois clubes que completam o grupo dos oito candidatos às vagas na Série C de 2024 são os únicos que já participaram dela no modelo de acesso e descenso, instituído com o início do Brasileirão Série D em 2009. O Caxias - adversário da Portuguesa - esteve lá pela última vez em 2015. No caso do Ferroviário, a competição ainda está fresca na memória. O time participou da Série C no ano passado, terminando rebaixado.

Em 2023, o status de favorito ao acesso foi confirmado em campo. A equipe chega para o confronto com o Maranhão com a melhor campanha da competição de forma disparada. Ainda não foi derrotada em 18 jogos (13 vitórias e 5 empates). O técnico Paulinho Kobayashi, que chegou em fevereiro, diz que agora, que as semanas mais importantes do ano enfim chegaram, o time tem que entrar em campo com foco renovado.

“O acesso é muito importante não apenas para o clube, mas também para os atletas. É sempre bom você conquistar um acesso. Agora é encarar a decisão de uma forma totalmente diferente, como se fosse uma final de Copa do Mundo. Isso fará com que consigamos o maior objetivo do clube, que é retornar à Série C, de onde não deveria ter saído”, opinou o treinador.

