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FUTEBOL Série D: partida entre Decisão e Treze-PB é adiada devido às fortes chuvas no Estado Prefeitura de Goiana decretou situação de emergência neste sábado (2); nova data do confronto será definida pela CBF

As fortes chuvas que atingem o estado de Pernambuco forçaram o adiamento do confronto entre Decisão Goiana e Treze-PB, que seria realizado às 16h deste domingo (3), no Estádio José Dionísio do Carmo, pela Série D do Campeonato Brasileiro.



A suspensão foi confirmada após a Prefeitura de Goiana decretar situação de emergência (Decreto nº 011/2026) neste sábado (2), em razão dos alagamentos e danos causados pelo temporal que castiga diversos municípios pernambucanos.





Em ofício enviado ao clube, a Secretaria de Esportes de Goiana informou que as condições climáticas extremas comprometeram a segurança e a mobilidade urbana, impossibilitando a realização de eventos esportivos com a segurança necessária para atletas, comissões técnicas, arbitragem e torcedores

A diretoria do Decisão manifestou total apoio à medida e ressaltou que, diante do cenário de perdas materiais e riscos em todo o estado, o bem-estar da população é a prioridade absoluta.



O clube agora aguarda que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficialize uma nova data e horário para a partida.

Mobilização Solidária

Mesmo com a bola parada, a equipe pernambucana iniciou uma convocação à sua torcida para atuar fora das quatro linhas. O clube transformou a mobilização para o jogo em uma corrente de solidariedade para apoiar as famílias atingidas pelas inundações.



O ponto de arrecadação de alimentos não perecíveis, colchões e materiais de higiene está concentrado na Quadra Municipal de Goiana.







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