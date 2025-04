A- A+

Futebol Série D: primeira rodada tem datas e horários definidos Santa Cruz e Central, representantes pernambucanos, estreiam no domingo (20)

A Série D parece que finalmente irá começar. Nesta sexta-feira (11), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu as datas e horários da 1ª rodada da competição. Santa Cruz e Central estreiam no domingo (20).

Após a estreia do torneio ser postergada devido à falta de laudo de alguns estádios da competição, a Série D está prestes a começar. Os primeiros jogos estão marcados para o sábado (19).

Contudo, Santa Cruz e Central, os times pernambucanos no torneio, estreiam apenas no domingo. Fora de casa, em Campina Grande, o Tricolor visita o Treze-PB às 16h. Por sua vez, no mesmo horário, mas em Caruaru, a Patativa recebe o Ferroviário-CE.

Santa Cruz e Central estão juntos no Grupo A3. Além deles, Ferroviário/CE, Horizonte/CE, Sousa/PB, Treze/PB, América/RN e Santa Cruz/RN completam a chave.

Série D - Grupo A3

Santa Cruz/RN x Sousa/PB - 19/03 - 15h

Horizonte/CE x América/RN - 19/03 - 16h30

Treze/PB x Santa Cruz/PE - 20/03 - 16h

Central/PE x Ferroviário/CE - 20/03 - 16h

