Futebol Série D: confira raio-x com números e destaques dos adversários de Santa Cruz e Central Disputa começa a partir deste sábado (19)

A Série D de 2025 será disputada a partir deste sábado (19), sendo Santa Cruz e Central os representantes pernambucanos no torneio. A Folha de Pernambuco levantou os números e destaques, elaborando um raio-x da Cobra Coral e da Patativa, além dos seus respectivos rivais do Grupo A3.

Tricolores e alvinegros estão ao lado do Treze/PB, Sousa/PB, América/RN, Santa Cruz/RN, Ferroviário/CE e Horizonte/CE. Os pernambucanos estreiam no domingo (20), o Santa contra o Treze, em Campina Grande, e o Central diante do Ferroviário, em Caruaru. Ambos às 16h.

Em resumo, o levantamento leva em consideração aquilo que as equipes fizeram até agora na temporada, nos campeonatos estaduais, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Dentro do universo do Grupo A3 há clubes com realidades bem distintas. Como, por exemplo, o número de jogos que cada time fez até agora na temporada. O Sousa/PB, que fez 21 partidas, tem três vezes jogos mais que o Horizonte/CE, que entrou em campo em apenas sete oportunidades.

Dessa forma, a reportagem levou em consideração para analisar a temporada de cada equipe o aproveitamento de pontos e as médias de gols marcados e sofridos.

Melhores aproveitamentos

Santa Cruz/PE - 55,56% de aproveitamento (12 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas)

América/RN - 55,56% de aproveitamento (18 jogos, 9 vitórias, 3 empates e 6 derrotas)

Treze/PB - 53,85% (13 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 3 derrotas)

Piores aproveitamentos

Horizonte/CE - 28,57% de aproveitamento (7 jogos, 1 vitórias, 3 empates e 3 derrotas)

Central/PE - 33,33% de aproveitamento (9 jogos, 2 vitórias, 3 empates e 4 derrotas)

Santa Cruz/RN - 43,59% de aproveitamento (13 jogos, 5 vitórias, 2 empates e 6 derrotas)

Clubes com mais jogos

Sousa/PB - 21 jogos

Ferroviário/CE - 20 jogos

América/RN - 18 jogos

Clubes com menos jogos

Horizonte/CE - 7 jogos

Central/PE - 9 jogos

Santa Cruz/PE - 12 jogos

Maiores médias de gols marcados por jogo

Treze/PB - Média de 1,62 gols marcados - (21 gols em 13 partidas)

América/RN - Média de 1,50 gols marcados (27 gols em 18 partidas)

Santa Cruz/PE - Média de 1,25 gols marcados (15 gols em 12 partidas)

Menores médias de gols marcados por jogo

Central/PE - Média de 0,89 gols marcados (8 gols em 9 partidas)

Horizonte/CE - Média de 1,00 gols marcados (7 gols em 7 partidas)

Santa Cruz/RN - Média de 1,15 gols marcados (15 gols em 13 partidas)

Maiores médias de gols sofridos por jogo

Santa Cruz/RN - Média de 1,62 gols sofridos (21 gols sofridos em 13 partidas)

Horizonte/CE - Média de 1,43 gols sofridos (10 gols sofridos em 7 partidas)

América/RN - Média de 1,11 gols sofridos (20 gols sofridos em 18 partidas)

Menores médias de gols sofridos por jogo

Santa Cruz/PE - Média de 0,50 gols sofridos (6 gols sofridos em 12 partidas)

Sousa/PB - Média de 1,00 gols sofridos (21 gols sofridos em 21 partidas)

Central/PE - Média de 1,00 gols sofridos (9 gols sofridos em 9 partidas)

Treze/PB - Média de 1,00 gols sofridos (13 gols sofridos em 13 partidas)

Números gerais

Santa Cruz/PE

Semifinalista do Pernambucano e eliminado na Pré-Copa do Nordeste

Estatísticas: (6V/2E/4D) / (15GP/6GC) - 55,56% de aproveitamento/ Média de 1,25 gols marcados e média de 0,50 gols sofridos

Artilheiro: Thiaguinho/5 gols

Destaque: Thiago Galhardo

Thiago Galhardo chegou nesta temporada com expectativa de ser o grande líder do elenco - Evelyn Victoria/Santa Cruz

Central/PE

Rebaixado no Pernambucano

Estatísticas: (2V/3E/4D) / (8GP/9GC) - 33,33% de aproveitamento/ Média de 0,89 gols marcados e média de 1,00 gols sofridos

Artilheiro: Thoni Brandão/2 gols

Destaque: Lazarini

Zagueiro Lazarini vem sendo o destaque defensivo do Central na temporada - Rafael Vieira / FPF-PE

Treze/PB

Semifinalista do Paraibano e Eliminado na Pré-Copa do Nordeste

Estatísticas: (6V/4D/3E) / (21GP/13GC) - 53,85% de aproveitamento/Média de 1,62 gols marcados e média de 1,00 gols sofridos

Artilheiro: Dione/5 gols

Destaque: Dione

Dione é a cabeça pensante e dono das bolas paradas do Treze - Daniel Vieira/Treze

Sousa/PB

Campeão do Paraibano e eliminado na 1ª fase da Copa do Nordeste e Copa do Brasil

Estatísticas: (9V/6E/6D) / (26GP/21GC) - 52,38% de aproveitamento/ Média de 1,24 gols marcados e média de 1,00 gols sofridos

Artilheiro: Diego Ceará/8 gols

Destaque: Iranílson

O lateral-direito Iranílson é um dos nomes por trás das principais jogadas do Sousa - Kyoshi Abre / Sousa EC

América/RN

Campeão do Potiguar, eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil e segue na disputa da Copa do Nordeste

Estatísticas: (9V/3E/6D) / (27GP/20GC) - 55,56% de aproveitamento/ Média de 1,5 de gols marcados e média de 1,11 do gols sofridos

Artilheiro: Thiaguinho/6 gols

Destaque: Souza

Líder e capitão do América/RN, Souza é a referência técnica da equipe potiguar - Divulgação

Santa Cruz/RN

Semifinalista do Potiguar, Eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil e Eliminado na Pré-Copa do Nordeste

Estatísticas - (5V/2E/6D) / (15GP/21GC) - 43,59% de aproveitamento/ Média de 1,15 de gols marcados e média de 1,62 gols sofridos

Artilheiro: Alisson Farias/8 gols (Tombense)

Destaque: Pedro Teixeira

Pedro Teixeira foi destaque do Santa Cruz-RN no estadual - Plena Comunicação/Santa Cruz FC

Horizonte/CE

Eliminado nas quartas de final do Cearense

Estatísticas: (1V/3E/3D) / (7GP/10GC) - 28,57% de aproveitamento/ Média de 1,00 gols marcados e média de 1,43 gols sofridos

Artilheiro: Tico Baiano/3 gols (CRAC)

Destaque: Waldson

Zagueiro Waldson é um dos líderes do setor defensivo do Horizonte - Foto: Diego Ceciano

Ferroviário/CE

Semifinalista do Cearense, classificado para quartas de final da Copa do Nordeste, eliminado na 1ª fase da Copa do Brasil

Estatísticas: (8V/5E/7D) / (25GP/22GC) - 48,33% de aproveitamento/ Média de 1,25 gols marcados e média de 1,10 gols sofridos

Artilheiro: Allanzinho/9 gols (Fortaleza)

Destaque: Ciel

De contrato renovado, Ciel segue sendo a grande referência técnica no Ferroviário - Foto: Lenilson Santos

