RETRÔ Série D: Retrô vence ASA na Arena de Pernambuco e garante invencibilidade e liderança do grupo Gols da Fênix de Camaragibe foram marcados por Luisinho, Giva e Bruno Baio

Na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, o time do Retrô venceu o do ASA-AL neste domingo (11), pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela sétima rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Os gols da Fênix de Camaragibe, que atualmente é comandada por Marcelo Martelotte, foram marcados no primeiro tempo por Luisinho e Giva, e Bruno Baio aumentou a vantagem já na etapa complementar. O gol do ASA-AL aconteceu nos minutos finais.

Com o resultado, a equipe pernambucana garantiu a liderança do grupo D, com 15 pontos somados, além de estender a sua invencibilidade. Dos sete jogos, o Retrô venceu quatro e empatou três.

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quarta-feira (14), às 20h, no Estádio Municipal Coaracy da Mata Fonseca, em Alagoas.

Público e renda

De acordo com a Federação Pernambucana de Futebol (FPF), 953 pessoas acompanharam a partida. A renda total foi de R$ 3.350,00.

