Série D: Santa Cruz e Central conhecem adversários na fase de grupos; confira

A- A+

A Série D de 2025 já está ganhando forma. Nesta quinta-feira (27), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os documentos técnicos (Regulamento Específico, Tabela Básica e Plano Geral de Ações) da competição. Santa Cruz e Central, os representantes pernambucanos, estão juntos no Grupo A3.

Com 64 clubes, de todos os estados do país e do Distrito Federal, a competição tem começo previsto para o dia 13 de abril. As datas-base dos jogos de ida e volta da final são os dias 21 e 28 de setembro, respectivamente. O Retrô é o atual campeão da Série D.

Na primeira rodada, o Santa Cruz visita o Treze, algoz na Pré-Copa do Nordeste, em Campina Grande. Por outro lado, o Central recebe o Ferroviário no Lacerdão.

Veja os oito grupos:

Grupo A-1: Independência-AC, Humaitá-AC, Manaus-AM, Manauara-AM, Tuna Luso-PA, Águia de Marabá-PA, Grêmio Sampaio-RR e Trem-AP;

Grupo A-2: Maracanã-CE, Iguatu-CE, Sampaio Corrêa-MA, Maranhão, Altos-PI, Parnahyba-PI, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA;

Grupo A-3: Ferroviário-CE, Horizonte-CE, Sousa-PB, Treze-PB, Santa Cruz-PE, Central-PE, América-RN e Santa Cruz-RN;

Grupo A-4: ASA-AL, Penedense-AL, Sergipe, Lagarto-SE, Barcelona de Ilhéus-BA, Jequié-BA, Juazeirense-BA e União-TO;

Grupo A-5: Ceilândia-DF, Capital-DF, Aparecidense-GO, Goiânia-GO, Mixto-MT, Luverdense-MT, Porto Velho-RO e Goianésia-GO;

Grupo A-6: Rio Branco de Vitória-ES, Porto Vitória-ES, Nova Iguaçu-RJ, Boavista-RJ, Pouso Alegre-MG, Maricá-RJ, Portuguesa-SP e Água Santa-SP;

Grupo A-7: Goiatuba-GO, Itabirito-MG, Inter de Limeira-SP, Monte Azul-SP, Operário-MS, Uberlândia-MG, Cascavel-PR e Cianorte-PR;

Grupo A-8: Azuriz-PR, Joinville-SC, Barra-SC, Marcílio Dias-SC, São José-RS, São Luiz-RS, Guarany de Bagé-RS e Brasil de Pelotas-RS.

Veja também