Série D: Santa Cruz é derrotado pelo Central e perde 100% de aproveitamento dentro de casa

A- A+

Em duelo pernambucano, o Santa Cruz perdeu para o Central por 1x0, neste domingo (29), no estádio do Arruda, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. A derrota foi a primeira da Cobra Coral dentro de casa na quarta divisão.



Apesar do resultado negativo, o Tricolor do Arruda segue na liderança do Grupo 3, somando 22 pontos. A Patativa continua sem perder em jogos como visitante e alcançou a vice-liderança, com 20 pontos.

A equipe de Caruaru quebrou um tabu de 14 anos sem vencer o Santa Cruz na capital pernambucana.

O Santa Cruz volta a campo no dia 6 de julho, fora de casa, contra o América-RN. Já o Central tem o próximo compromisso marcado para o mesmo dia, em Caruaru, diante do Santa Cruz-RN.

O jogo

A escalação coral teve apenas uma surpresa em relação ao que era esperado. Sem Israel, que está tratando de uma lesão na região lombar, Marcelo Cabo optou por Yuri Ferraz na lateral direita e deixou Toty no banco de reservas.

Pelo lado da Patativa, o técnico Leandro Sena optou por entrar com Moacir para reforçar o meio-campo. Os desfalques da equipe de Caruaru foram Hítalo e Bennê.

Como de costume nesta Série D, o Santa Cruz começou a partida impondo uma pressão forte na equipe do Central.

E esse ímpeto gerou efeito rapidamente. Com apenas um minuto de jogo, a Cobra Coral chegou muito perto do gol.

Após cruzamento na área, Willian Jr. desviou e achou Geovany livre dentro da grande área. O goleiro Milton Raphael defendeu a finalização do ponta.

O Tricolor do Arruda seguiu com sua pressão, mas o Central foi capaz de responder aos oito minutos com sua melhor jogada na primeira etapa.

Moacir tentou um passe por dentro, mas a bola foi rebatida de forma parcial pela defesa coral. No rebote, o volante Diego Aragão mandou de voleio para fora.

Depois do início agitado, a partida passou a ter poucas chances de gol em função da quantidade de passes errados pelos dois times.

Os donos da casa chegavam com facilidade no campo ofensivo, porém falharam no momento de definir.

A Cobra Coral quase tirou o zero do placar aos 32 minutos. Geovany, melhor peça ofensiva da equipe no primeiro tempo, puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo.

O ponta passou pelo defensor da Patativa e cruzou rasteiro para o meio da área. Gabriel Galhardo chegou como elemento surpresa e acertou o travessão. A bola quicou na linha, mas não entrou. No rebote, Willian Jr. finalizou para fora.

Os minutos finais até a chegada do intervalo seguiram com o controle total do Santa Cruz. Thiago Galhardo tentou em duas oportunidades de fora da área, entretanto não levou perigo ao gol de Milton Raphael.

Intervalo

Assim como nos primeiros 45 minutos, Geovany voltou do intervalo sendo perigoso. Aos 2 minutos, o atacante recebeu a bola na quina da grande área, puxou para o meio e finalizou com a perna direita. O goleiro Milton Raphael levou a melhor mais uma vez no duelo contra o camisa 11 tricolor.

O Central não deixou barato e respondeu com perigo. A Patativa teve uma sequência de duas jogadas pelo lado direito de ataque.

Aos 11 minutos, a equipe visitante pegou a defesa tricolor desprevenida no contragolpe de escanteio. Augusto Potiguar recebeu de Kauê no lado direito. Ele conduziu e deu o passe para Zé Artur, que dentro da área driblou Thiaguinho e bateu para defesa de Felipe Alves.

O lado direito ofensivo do Central voltou a funcionar na tabela entre Kauê e Zé Artur três minutos depois. O atacante cruzou com perigo e Eurico cortou antes da bola chegar em Jô Santos.

Em sua segunda tentativa de fora da área, o volante Wagner Balotelli levantou a torcida no Arruda. Ele finalizou com perigo da intermediária e a bola raspou a trave.

Aos 28 minutos, o zagueiro Matheus Vinicius foi expulso pelo segundo cartão amarelo. Com um jogador a mais, o Central passou a controlar a posse de bola.

E o período com superioridade numérica resultou em gol. A Patativa alçou a bola na área, Felipe Alves saiu mal do gol e deu rebote nos pés de Zé Artur.

O atacante dominou e bateu firme para abrir o placar no Arruda, aos 32 minutos.

O Santa Cruz chegou perto do empate aos 42 minutos. Janelson escorregou na entrada da área e a bola sobrou para o meia João Pedro, que obrigou Milton Raphael a fazer outra intervenção importante.

Ficha técnica

Santa Cruz 0

Felipe Alves; Yuri Ferraz, Eurico, Matheus Vinícius e Vinícius Silva (Nathan); Wagner Balotelli, Gabriel Galhardo (Eduardo Tanque) e Willian Jr (João Pedro); Thiaguinho (Renato), Geovany (William Alves) e Thiago Galhardo. Técnico: Marcelo Cabo.

Central 1

Milton Raphael; Augusto Potiguar, Lazarini, Janelson e Eduardo; Diego Aragão, Henrique Silva (Zé Artur), Moacir (Yago) e Kauê (Didira); Leozynho (Jeffinho) e Jô Santos (Erivelton). Técnico: Leandro Sena.

Local: Estádio do Arruda (Recife/PE)

Árbitro: Diego Fernando Silva de Lima (PE)

Assistentes: Fernando Antonio da Silva e José Daniel Torres (ambos PE)

Gols: Zé Artur (32’ do 2º tempo)

Cartões Amarelos: Matheus Vinícius (SCZ); Diego Aragão (CEN); Moacir (CEN); Zé Artur (CEN)

Cartões Vermelhos: Matheus Vinícius (SCZ)

Público: 14.384 torcedores.

Renda: R$ 373.635,00

Veja também