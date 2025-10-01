A- A+

Futebol Série D terá 96 clubes a partir de 2026; entenda novo formato CBF optou por ampliar a quarta divisão no lugar de criar uma Série E; veja como ficará o torneio

A Série D do Campeonato Brasileiro foi uma das competições mais modificadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em anúncio do novo calendário do esporte para 2026, nesta quarta-feira (1º), na sede da entidade, no Rio de Janeiro. A partir do ano que vem, a competição passará de 64 para 96 participantes.





A competição começará no dia 5 de abril, com término em 13 de setembro. Com o aumento de vagas, mais 32 clubes entrarão no torneio, sendo 28 deles os que avançaram para a segunda fase do torneio em 2025. Mais quatro federações foram premiadas também com uma segunda vaga, por meio do Ranking Nacional de Federações, que será divulgado no fim de ano.

O critério seguirá ainda com os quatro rebaixados da Série C anterior. O primeiro estado do RNF (Ranking Nacional das Federações) tem direito a quatro representantes; Do segundo ao nono, três cada. Do décimo ao vigésimo terceiro, dois. Os demais estados terão um time cada.

A disputa terá 16 grupos de seis clubes, em jogos de ida e volta. Passam quatro cada. Na segunda fase, haverá mata-mata com 64 classificados, seguindo até a semifinal. Os clubes que não passarem para a semifinal jogarão um playoff, com dois duelos. Desta etapa vão sair os outros dois classificados para a Série C do ano seguinte.

Ao todo, seis clubes subirão de divisão - dois a mais do que em 2025. O campeão entrará diretamente na terceira fase da Copa do Brasil de 2027. Retrô, Maguary e Decisão estarão representando Pernambuco na próxima Série D.

