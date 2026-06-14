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Futebol

Série D: times pernambucanos buscam classificação ao mata-mata na última rodada da fase de grupos

Maguary, Central, Retrô e Decisão seguem na busca por uma classificação ao mata-mata

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Maguary de Renato Henrique é o pernambucano com a situação mais encaminhada na Série D Maguary de Renato Henrique é o pernambucano com a situação mais encaminhada na Série D  - Foto: Rafael Vieira/FPF

A Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao seu primeiro momento decisivo: a última rodada da fase de grupos. Com quatro pernambucanos na disputa, Maguary, Central, Retrô e Decisão ainda correm atrás de garantir uma vaga no G4 dos seus grupos e assegurar a classificação neste domingo (14). 

Pelo o Grupo 8, o Maguary é o time pernambucano que tem a situação mais cômoda no torneio. A equipe de Bonito está na terceira colocação com 13 pontos e um empate contra o líder ABC, fora de casa, já garante o Azulão no mata-mata.

Ainda na mesma chave, o Central é o quinto colocado com dez pontos e não depende apenas das próprias forças. Ainda assim, a conta é bem simples: fazer mais pontos que o Sousa, que está empatado no número de pontos mas tem um vitória a mais e está na quarta colocação. O Dino recebe o América-RN. 

Central precisa somar mais pontos que o Sousa na última rodada para avançar Central precisa somar mais pontos que o Sousa na última rodada para avançar - Divulgação/FPF

No Grupo 9 a situação é ainda mais tensa e apenas um pernambucano poderá se salvar. Fora da zona de classificação, o Retrô é o quinto com nove pontos, enquanto o Decisão é o sexto com oito. 

Neste momento, apenas uma vaga está em aberto e está sendo ocupada pelo Lagarto-SE com dez pontos, que recebe o Decisão para um confronto direto. Na Arena de Pernambuco, o Retrô recebe o Treze esperando que o Caboclinho de Goiana apronte para cima do time do interior sergipano. 

Decisão precisa vencer o Lagarto, fora de casa, e ainda contar com o tropeço do Retrô para avançarDecisão precisa vencer o Lagarto, fora de casa, e ainda contar com o tropeço do Retrô para avançar - Foto: Rafael Vieira/FPF

Jogos: 

Grupo 8
Central x Laguna - 15h 
ABC x Maguary - 15h 
Sousa x América-RN - 15h 

Grupo 9 
Lagarto x Decisão - 16h 
Retrô x Treze - 16h 
Sergipe x Serra Branca - 16h 

Classificação: 

Grupo 8

                                        P    J    V    E    D   GP  GC SG

1- ABC                          20    9    6    2    1    14    6     8
2- América-RN             18    9    5    3    1    12    3     9
3- Maguary                  13    9    3    4    2    8     4      4
4- Sousa                        10    9    3    1    5    4     9     -5
5- Central                    10    9    2    4    3    6     6     0    
6- Laguna                     02    9    0    2    7    2     18    -16

Grupo 9 

                                       P    J    V    E    D   GP  GC   SG

1- Treze                        17    9    5    2    2    18    11    7
2- Sergipe                     14    9    4    2    3    14    12    2
3- Serra Branca            14    9    3    5    1    11    7      4
4- Lagarto                    10    9    2    4    3    13    15    -2
5- Retrô                       09    9     2    3   4  10   15    -5 
6- Decisão                    08    9     2    2   5  10   16    -6

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