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Futebol Série D: times pernambucanos buscam classificação ao mata-mata na última rodada da fase de grupos Maguary, Central, Retrô e Decisão seguem na busca por uma classificação ao mata-mata

A Série D do Campeonato Brasileiro chegou ao seu primeiro momento decisivo: a última rodada da fase de grupos. Com quatro pernambucanos na disputa, Maguary, Central, Retrô e Decisão ainda correm atrás de garantir uma vaga no G4 dos seus grupos e assegurar a classificação neste domingo (14).

Pelo o Grupo 8, o Maguary é o time pernambucano que tem a situação mais cômoda no torneio. A equipe de Bonito está na terceira colocação com 13 pontos e um empate contra o líder ABC, fora de casa, já garante o Azulão no mata-mata.

Ainda na mesma chave, o Central é o quinto colocado com dez pontos e não depende apenas das próprias forças. Ainda assim, a conta é bem simples: fazer mais pontos que o Sousa, que está empatado no número de pontos mas tem um vitória a mais e está na quarta colocação. O Dino recebe o América-RN.

Central precisa somar mais pontos que o Sousa na última rodada para avançar - Divulgação/FPF

No Grupo 9 a situação é ainda mais tensa e apenas um pernambucano poderá se salvar. Fora da zona de classificação, o Retrô é o quinto com nove pontos, enquanto o Decisão é o sexto com oito.

Neste momento, apenas uma vaga está em aberto e está sendo ocupada pelo Lagarto-SE com dez pontos, que recebe o Decisão para um confronto direto. Na Arena de Pernambuco, o Retrô recebe o Treze esperando que o Caboclinho de Goiana apronte para cima do time do interior sergipano.

Decisão precisa vencer o Lagarto, fora de casa, e ainda contar com o tropeço do Retrô para avançar - Foto: Rafael Vieira/FPF

Jogos:

Grupo 8

Central x Laguna - 15h

ABC x Maguary - 15h

Sousa x América-RN - 15h

Grupo 9

Lagarto x Decisão - 16h

Retrô x Treze - 16h

Sergipe x Serra Branca - 16h

Classificação:

Grupo 8

P J V E D GP GC SG

1- ABC 20 9 6 2 1 14 6 8

2- América-RN 18 9 5 3 1 12 3 9

3- Maguary 13 9 3 4 2 8 4 4

4- Sousa 10 9 3 1 5 4 9 -5

5- Central 10 9 2 4 3 6 6 0

6- Laguna 02 9 0 2 7 2 18 -16

Grupo 9



P J V E D GP GC SG

1- Treze 17 9 5 2 2 18 11 7

2- Sergipe 14 9 4 2 3 14 12 2

3- Serra Branca 14 9 3 5 1 11 7 4

4- Lagarto 10 9 2 4 3 13 15 -2

5- Retrô 09 9 2 3 4 10 15 -5

6- Decisão 08 9 2 2 5 10 16 -6

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