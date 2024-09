A- A+

Retrô Apenas dois clubes foram campeões da Série D após perder jogo de ida; Retrô tenta ser o terceiro Fênix busca inspirações nos feitos do São Raimundo-PA e do Botafogo-PB para reverter a desvantagem diante do Anápolis-GO e erguer o troféu

Uma final em dois jogos oportuniza uma equipe que saiu perdendo a primeira partida de reverter o placar no duelo da volta. Essa é a missão do Retrô no Campeonato Brasileiro da Série D deste ano. A equipe precisa tirar a desvantagem de um gol, após perder na ida para o Anápolis-GO por 2x1, no Jonas Duarte.

A Fênix, entretanto, terá de quebrar uma escrita que poucos conseguiram. Em 15 edições de Série D, apenas em duas oportunidades o perdedor da ida conseguiu reverter a desvantagem e se sagrar campeão.

A primeira aconteceu na edição de estreia da Série D, em 2009. Na ocasião, o São Raimundo-PA foi o autor do feito. Mesmo tendo perdido o confronto de ida contra o Macaé-RJ por 3 a 2, fora de casa, os paraenses conseguiram vencer os cariocas na volta por 2 a 1, dentro de casa. Apesar do empate no placar agregado, o Alvinegro levou a melhor no critério de gols fora de casa.

A segunda vez ocorreu em 2013, tendo o Botafogo-PB como responsável pelo feito. Apesar de ter perdido a ida para o Juventude por 2 a 1, também fora de casa, o Alvinegro fez valer o mando de campo e ergueu o troféu após vencer os gaúchos por 2 a 0.

Tirando essas duas vezes, em sete oportunidades o vencedor da ida se sagrou campeão. Nas outras cinco edições restantes, o ganhador do torneio empatou o primeiro jogo.

Confira as finais da Série D que o perdedor do primeiro jogo se sagrou campeão:

2009 - Macaé-RJ 3x2 São Raimundo-PA* / São Raimundo-PA* 2x1 Macaé-RJ

2013 - Juventude 2x1 Botafogo-PB* / Botafogo-PB* 2x0 Juventude

Confira as finais da Série D que o vencedor do primeiro jogo se sagrou campeão:

2011 - Tupi-MG* 1x0 Santa Cruz / Santa Cruz 0x2 Tupi-MG*

2015 - Botafogo-SP* 3x2 River-PI / River-PI 0x0 Botafogo-SP*

2017 - Globo-RN 0x5 Operário-PR* / Operário-PR* 0x1 Globo-RN

2018 - Ferroviário-CE* 3x0 Treze-PB / Treze-PB 1x0 Ferroviário-CE*

2020 - Floresta-CE 0x1 Mirassol* / Mirassol* 1x0 Floresta-CE

2021 - Campinense 0x1 Aparecidense-GO* / Aparecidense-GO* 1x1 Campinense

2022 - América-RN* 2x0 Pouso Alegre-MG / Pouso Alegre-MG 1x0 América-RN*

Outras finais

2012 - Crac-GO 1x1 Sampaio Côrrea* / Sampaio Corrêa* 2x0 Crac-GO

2014 - Brasil de Pelotas 0x0 Tombense* / Tombense* (4)0x0(2) Brasil de Pelotas

2016 - CSA 0x0 Volta Redonda* / Volta Redonda* 4x0 CSA

2019 - Brusque* 2x2 Manaus / Manaus (5)2x2(6) Brusque*

2023 - Ferroviária-SP 0x0 Ferroviário-CE* / Ferroviário-CE* 2x1 Ferroviária-SP

*Campeão

**A edição de 2010 teve o Guarany de Sobral-CE como campeão. Entretanto a final deste ano teve o placar anulado, pois o vice, América-AM, foi excluído da competição pela escalação irregular de um jogador.

Veja também

DESPEDIDA Raphaël Varane anuncia aposentadoria do futebol aos 31 anos