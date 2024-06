Sérvia ameaça deixar Eurocopa se Croácia e Albânia não forem punidas por cânticos ofensivos

Dirigentes do futebol sérvio ameaçaram deixar a Eurocopa em função dos cânticos ofensivos que partiram dos torcedores durante a partida entre Albânia e Croácia. O jogo foi disputado nesta quarta-feira (19) e terminou empatado em 2 a 2.

A Sérvia entrou em campo nesta quinta-feira (20), em sua segunda partida da fase de grupos contra a Eslovênia, em Munique, e ficou no empate de 1 a 1.

"O que aconteceu é escandaloso e pediremos sanções à Uefa, mesmo ao custo de não continuarmos na competição", disse o secretário-geral da Federação Sérvia de Futebol, Jovan Surbatovic.

"Vamos pedir à Uefa que puna as federações de ambas as equipes. Não queremos participar disso. No entanto, se a entidade não tomar uma atitude e os punir, vamos decidir como proceder", completou o dirigente.