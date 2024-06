Uefa investiga suspeita de atos racistas em jogo entre Sérvia e Inglaterra pela Eurocopa

A- A+

A Uefa abriu um processo disciplinar para investigar supostos atos de racismo de torcedores da Sérvia contra os jogadores da Inglaterra no encontro entre as duas seleções que aconteceu no domingo, pela Eurocopa.



Durante a partida, além de objetos que foram arremessados no campo, o Comitê de Controle de Ética da entidade conduz uma investigação disciplinar em relação a supostos comportamentos discriminatórios vindos das arquibancadas por parte dos sérvios



A polícia alemã registrou, no domingo, uma confusão envolvendo membros de torcida da Inglaterra e da Sérvia, em Gelsenkirchen, horas antes do duelo entre as duas seleções pela primeira rodada da Eurocopa. Houve ainda alguns registros de torcedores da Sérvia danificando bandeiras da Inglaterra, que teriam sido roubadas.



As acusações devem ser julgadas até quinta-feira, data em que a Sérvia faz o seu segundo jogo pela fase de grupos do torneio, diante da Eslovênia. No mesmo dia, a Inglaterra entra em campo e enfrenta a Dinamarca..

Sérvia x Inglaterra



O duelo foi válido pela primeira rodada do Grupo C da fase inicial da competição e os ingleses venceram o confronto por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado pelo meia Jude Bellingham.



Já na partida em que a Alemanha goleou a Escócia por 5 a 1, em confronto válido pelo Grupo A, a Uefa entrou em ação e suspendeu o defensor Ryan Porteus por duas partidas. O motivo do gancho foi uma entrada violenta no meia Gündogan.



A entidade ainda aplicou uma multa de 5,6 mil euros (pouco mais de R$ 32,6 mil) à Federação Escocesa de futebol por objetos arremessados no gramado vindos da torcida da Escócia no gramado.

