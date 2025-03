Sesi abre inscrições para 1ª Corrida Nacional nesta quinta-feira (20)

A- A+

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) vai realizar a 1ª Corrida Nacional do Sesi, que será disputada no dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador.

O Sesi-PE realiza essa corrida tradicionalmente e estaria em sua 9ª edição, mas, este ano, outros 21 estados irão participar do evento simultaneamente.

A corrida deve receber em torno de 2 mil participantes, entre atletas profissionais e amadores, que poderão percorrer percursos de 5km ou 10km. A largada será dada no Forte do Brum, no Bairro do Recife, a partir das 6h.

As inscrições devem ser feitas no site do órgão e vão até o dia 23 de abril ou até ser atingido o limite do número.

Os valores da corrida vão de R$ 65 até R$ 130, e o evento premiará até R$ 14 mil em premiações para os mais bem colocados em algumas categorias.

Os percursos da prova terão 5km e 10km (masculino e feminino) nas categorias: PCD, Trabalhadores da Indústria e Público Geral.

Os três primeiros que concluírem a prova de 10km (masculino e feminino) das categorias “Trabalhador da Indústria” e “Público Geral” receberão premiação em dinheiro e troféu.

Os melhores colocados – feminino e masculino - das modalidades de 5km e 10km de outras categorias ganharão troféus. Todos os participantes do evento irão receber medalha ao final do evento.

A Diretora de Saúde e Segurança na Indústria do Sesi-PE, Fernanda Guerra destaca que o evento reforça o esporte como um grande aliado para uma vida saudável, e promove a integração entre trabalhadores, suas famílias e a comunidade em geral.

“A 1ª Corrida Nacional do SESI vai muito além de um evento esportivo. Ela reforça o compromisso do SESI com a saúde, a qualidade de vida e o bem-estar do trabalhador da indústria e da população. Cada vez mais, sabemos que a prática de atividades físicas é essencial para a prevenção de doenças”, pontuou.

