FUTEBOL Sete times brasileiros na Libertadores inscreveram mais de 50 estrangeiros; veja quem lidera lista Quinze por cento dos jogadores aptos a disputar a competição pelos clubes do país vêm do exterior

Os sete times brasileiros que disputam a edição deste ano da Libertadores apostaram forte nos jogadores estrangeiros.



Juntos, Atlético-MG, Botafogo, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Palmeiras e São Paulo inscreveram 52 atletas de outras nacionalidades na principal competição continental.



O número significa 15% do total — cada clube poderia ter até 50 inscritos e só dois ficaram um pouco abaixo desse número — e mostra a força econômica do Brasil no mercado sul-americano.

O líder da lista é o São Paulo, que elegeu dez gringos que podem ser escalados durante toda a Libertadores. São oito sul-americanos e dois africanos: o ganês King Faisal, de 19 anos, e o senegalês Iba Ly, de 21 anos, ambos vindos das categorias de base.





Logo depois vem o Botafogo, com nove atletas. A nacionalidade que se destaca é a uruguaia: Mateo Ponte, Damián Suárez e Diego Hernández são os representantes do país. No Flamengo, quinto do ranking, os celestes também se destacam: são quatro dos sete estrangeiros do rubro-negro: os meio-campistas Arrascaeta e De La Cruz, e os laterais Matías Viña e Varela. A novidade fica por conta do nigeriano Shola, de 19 anos, primeiro africano a ser contratado pela base do clube.

Confira o ranking dos clubes brasileiros com mais estrangeiros:

1 - São Paulo: 10

Alan Franco (Argentina)

Nahuel Ferraresi (Venezuela)

Arboleda (Equador)

Bobadilla (Paraguai)

Galoppo (Argentina)

James Rodríguez (Colômbia)

Michel Araújo (Uruguai)

Calleri (Argentina)

King Faisal (Gana)

Iba Ly (Senegal)

2 - Botafogo: 9

Gatito Fernández (Paraguai)

Alexander Barboza (Argentina)

Segovia (Equador)

Bastos (Angola)

Mateo Ponte (Uruguai)

Damián Suárez (Uruguai)

Diego Hernández (Uruguai)

Jacob Montes (Nicarágua)

Savarino (Venezuela)

3 - Atlético-MG: 8

Mauricio Lemos (Uruguai)

Saravia (Argentina)

Battaglia (Argentina)

Alan Franco (Equador)

Matías Zaracho (Argentina)

Eduardo Vargas (Chile)

Leandro Rodríguez (Venezuela)

Brahian Palacios (Colômbia)

4 - Grêmio: 8

Agustín Marchesín (Argentina)

Kannemann (Argentina)

Villasanti (Paraguai)

Carballo (Uruguai)

Cristaldo (Argentina)

Soteldo (Venezuela)

Cristian Pavón (Argentina)

Lucas Besozzi (Argentina)

5 - Flamengo: 7

Rossi (Argentina)

Matías Viña (Uruguai)

Varela (Uruguai)

Erick Pulgar (Chile)

Arrascaeta (Uruguai)

Nicolás de la Cruz (Uruguai)

6 - Palmeiras: 6

Gustavo Gómez (Paraguai)

Piquerez (Uruguai)

Aníbal Moreno (Argentina)

Richard Ríos (Colômbia)

Flaco López (Argentina)

7 - Fluminense: 4

David Terans (Uruguai)

Jhon Arias (Equador)

Germán Cano (Argentina)

Jan Lucumí (Colômbia)

