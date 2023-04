Setor da arquibancada da Juventus será fechado durante um jogo após gritos racistas contra Lukaku

Uma parte da arquibancada sul do estádio da Juventus será fechada durante uma partida, anunciou a liga italiana nesta quinta-feira (06), dois dias depois dos gritos racistas de alguns 'tifosi' do time de Turim contra o atacante da Inter de Milão, Romelu Lukaku.

O jogador da seleção belga foi vítima de gritos e insultos racistas quando empatou de pênalti nos últimos minutos do jogo de ida das semifinais da Copa da Itália, contra a Juventus (1-1), na terça-feira, em Turim, como mostraram vários vídeos.

A Serie A, que organiza a Copa da Itália, informou em um comunicado que o anel inferior da tribuna Sul do Estádio Allianz, em Turim, será fechado durante um jogo após os gritos racistas feitos pela "maioria dos torcedores" daquele setor.

Lukaku foi expulso ao receber o segundo cartão amarelo por ter comemorado seu gol diante da torcida da Juve levando o dedo à boca. Seu cartão vermelho foi confirmado e ele ficará de fora do próximo jogo da Inter devido à suspensão.

O meia colombiano da Juventus, Juan Cuadrado, e o goleiro esloveno Samir Handanovic, da Inter, também foram expulsos após uma confusão no apito final e foram suspensos por três e um jogo, respectivamente.

