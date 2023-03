A- A+

Sport Setor defensivo do Sport pode ter dupla de zaga inédita no Clássico das Multidões Com Sabino suspenso, e Thyere como dúvida, setor pode ser formado por pratas da casa

Com a semana livre para trabalhar de olho no Clássico das Multidões de sábado (18), na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste, o Sport terá tempo para preparar um possível novo setor defensivo para a partida. Autor de três gols na competição, o zagueiro Sabino foi expulso na última rodada, contra o Sergipe, e terá que cumprir suspensão automática.

Além do camisa 35, no entanto, outro pilar da zaga rubro-negra corre o risco de ficar de fora do confronto. Ausente do clássico válido pelo Estadual, Rafael Thyere vem se recuperando de uma entorse no tornozelo e tem presença incerta no duelo de daqui a três dias.

Caso o capitão não possa estar em campo, uma nova dupla de zaga será utilizada pelo Leão na temporada. Chico, que já jogaria pela ausência de Sabino, teria outro prata da casa ao seu lado no setor. Atualmente, Renzo larga na frente pela titularidade. No entanto, Ajul e Baraka são outras opções.

Diante da incerteza sobre Thyere, e além da ausência de Sabino, o técnico Enderson Moreira é mais um que não poderá estar no gramado da Arena de Pernambuco no final de semana. O treinador também foi expulso contra o Sergipe e só volta a dirigir o Leão no torneio na última rodada, perante o CSA, no Rei Pelé.

