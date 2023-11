A- A+

Futebol Internacional Sevilla e Celta se classificam para 2ª rodada da Copa do Rei Confira a programação e resultados dos times da 1ª divisão na 1ª rodada da Copa do Rei

O Sevilla confirmou o favoritismo e venceu o Quintanar (6ª divisão espanhola) por 3 a 0 nesta quarta-feira (1º), na primeira rodada da Copa do Rei, assim como o Celta, que goleou o Turégano (também da 6ª divisão) por 4 a 0.

O time da Andaluzia construiu a vitória sem dificuldades, ao marcar com Rafa Mir (22'), Youssef En-Nesyri (40') e Adrià Pedrosa (90'+2), carimbando seu passaporte para a próxima fase do torneio.

Por sua vez, o Celta fez 2 a 0 no primeiro tempo com dois gols de Jonathan Bamba (12' e 33') e fechou o placar na etapa final com mais dois de Carles Pérez (61' e 71').

Mais cedo, o Rayo Vallecano também se classificou com goleada, um 6 a 0 sobre o modesto Atlético Lugones, outro da 6ª divisão.

Já o Girona sofreu bater o San Roque (4ª divisão) por 2 a 1, enquanto o Cádiz só conseguiu sua classificação sobre o Badalona (4ª) nos pênaltis (4-2, após empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação.

Programação e resultados dos times da 1ª divisão na 1ª rodada da Copa do Rei:

Terça-feira:

CD Manacor (5ª divisão) - (+) Las Palmas 0 - 3

CF Talavera (4ª) - (+) Almería 0 - 2

Quarta-feira:

San Roque (4ª) - (+) Girona 1 - 2

CF Badalona (4ª) - (+) Cádiz 0 - 0 (2-4 nos pênaltis)

Atlético Lugones (6ª) - (+) Rayo Vallecano 0 - 6

CD Quintanar (6ª) - (+) Sevilla 0 - 3

Turégano CF (6ª) - (+) Celta 0 - 4

(14h30) CD Buñol (6ª) - Real Sociedad

CD Boiro (6ª) - Mallorca

CF Tardienta (6ª) - Getafe

(16h30) Hernán Cortés (6ª) - Betis

(17h30) UE Rubí (6ª) - Athletic de Bilbao

Quinta-feira:

(15h00) Chiclana CF (6ª) - Villarreal

Arosa SC (5ª) - Granada

(16h00) UD Logroñés (4ª) - Valencia

(17h00) Deportivo Murcia (6ª) - Alavés

Veja também

Mês da consciência negra Sport lança camisa em reflexão ao mês da Consciência Negra; confira