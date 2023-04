Sevilla vence United e vai enfrentar Juve nas semis da Liga Europa; Roma e Leverkusen também avançam

A- A+

O Sevilla se classificou para as semifinais da Liga Europa, torneio que já conquistou seis vezes, ao vencer nesta quinta-feira (20) o Manchester United por 3x0 no estádio Sánchez Pizjuán (2x2 no jogo de ida, em Old Trafford).

O atacante marroquino Youssef En-Nesyri, com um chute rasteiro (8') e para o gol vazio após uma falha do goleiro David De Gea (81'), e o zagueiro francês Loïc Baldé, de ombro (47'), deram a classificação à equipe andaluza. Agora, o time comandado por José Luis Mendilibar terá pela frente a Juventus, valendo uma vaga na final, que será disputada em Budapeste, na Hungria.

A Juve empatou em sua visita ao Sporting por 1x1 e se classificou graças à vitória por (1x0) na ida, em Turim.

O Sevilla fez valer seu impressionante retrospecto nesta competição para eliminar o todo-poderoso Manchester United, que havia saído vitorioso nas duas fases anteriores contra times espanhóis, eliminando Barcelona e Betis.

Não importava que a temporada do Sevilla estivesse sendo desastrosa na LaLiga, onde flertava com o rebaixamento até a chegada do técnico José Luis Mendilibar há apenas um mês, o terceiro nesta temporada depois de Julen Lopetegui e Jorge Sampaoli.

Não se notou em campo que o United é o quinto clube mais rico do mundo, segundo a classificação anual da consultoria Deloitte, com quase quatro vezes mais receita que o Sevilla (688,6 milhões de euros contra 186,1 da equipe andaluza, 28ª nesse ranking da 'Football Money League').

O Sevilla, mais uma vez, se transforma na Liga Europa, torneio que conquistou em seis edições nas últimas duas décadas (2006, 2007, 2014, 2015, 2016 e 2020).

Empurrado por sua torcida, o Sevilla foi muito superior ao United e venceu com gols do marroquino Youssef En-Nesyri (8' e 81') e do zagueiro francês Loïc Badé (47').

Na outra semifinal, se enfrentarão o Bayer Leverkusen, de Xabi Alonso, que goleou o belga Union St Gilloise por 4x1 (5x1 no placar agregado) e Roma.

O time italiano venceu o Feyenoord por 4x1 na prorrogação. A equipe da capital havia sofrido um duro golpe com um gol de empate marcado pelo brasileiro Igor Paixão na reta final (80') empatando em 1x1 e classificando o time holandês. Até que nos últimos instantes Paulo Dybala marcou um gol e forçou assim a disputa do tempo extra.

O argentino marcou aos 89 minutos, fazendo 2x1 para o time comandado por José Mourinho, que havia perdido por 1-0 na ida, na Holanda.

Na prorrogação, Stephan El Shaarawy (101') e Lorenzo Pellegrini (109') marcaram e garantiram a vaga da Roma na próxima fase.

Na Conference League, West Ham e AZ Alkmaar jogarão uma das semifinais após eliminarem os belgas Gent e Anderlecht, respectivamente.

E na outra semifinal a Fiorentina, que eliminou o polonês Lech Poznan, enfrentará o Basel, que por sua vez derrotou o Nice na prorrogação.

