Sevilla x Manchester United; saiba onde assistir o jogo de volta pelas quartas da Europa League

O Manchester United visita o Sevilla nesta quinta-feira (20) em busca de uma vaga nas semifinais da Liga Europa, no jogo de volta das quartas de final do torneio continental, após a reviravolta inesperada na semana passada. A partida terá transmissão da ESPN/Star+, com a bola rolando a partir das 16h.

A equipe andaluza reagiu quando perdia por 2x0 e em apenas seis minutos empatou o duelo em 2x2 e deixou tudo em aberto para decidir a vaga em casa diante de sua torcida.

"Tivemos nossas chances de marcar o terceiro. Não conseguimos e então perdemos o foco, cometemos erros e o adversário se beneficiou", lamentou o técnico do Manchester United, Erik Ten Hag, à mídia de seu clube.

"Agora vamos a Sevilha e temos de fazer um grande jogo lá para vencer", acrescentou o treinador do time do norte da Inglaterra, cuja equipe viaja para o estádio Sánchez Pizjuán com desfalques importantes.

Ao lesionado Marcus Rashford, que já não jogou na ida, se juntam na defesa o argentino Lisandro Martínez e o francês Raphael Varane, lesionados no primeiro jogo, e o português Bruno Fernandes suspenso por acumular cartões.

Diante do time inglês estará o 'rei da Liga Europa' com seis títulos, que busca continuar a aumentar o seu domínio nesta competição continental.

- Sevilla animado -

O Sevilla chega embalado após a reação em Old Trafford e a vitória por 2x0 no domingo, como visitante contra o Valencia, pelo campeonato espanhol, onde segue somando pontos que o afastam da zona de rebaixamento.

"Isto fortalece a equipe e deve nos levar a jogar melhor daqui para a frente", afirmou o técnico José Luis Mendilibar, após o jogo com o Valencia, que deu uma nova injeção de moral.

A chegada de Mendilibar ao comando da equipe substituindo Jorge Sampaoli (hoje no Flamengo) está melhorando o jogo do Sevilla, que não perdeu nenhuma das quatro partidas com o treinador basco no cargo.

Quem vencer este duelo em Sevilha vai enfrentar o vencedor do jogo entre Sporting de Lisboa e Juventus nas semifinais.

