Sexta final desde 2010, Náutico e Sport brigam pelo título do Pernambucano

Desde que o Campeonato Pernambucano voltou a adotar o modelo com finais, em 2010, após período com regulamento definindo o campeão por pontos corridos, a decisão entre Náutico e Sport foi a mais frequente, com cinco encontros. O sexto será em 2026, nos confrontos que valem a taça do Estadual. A ida será na Ilha do Retiro e a volta nos Aflitos.









Retrospecto



Náutico e Sport disputaram as finais de 2010, 2014, 2019, 2021 e 2024. O Leão levou a melhor em todas, exceto a que aconteceu há cinco anos, ainda com os estádios vazios por conta da pandemia da Covid-19.



Em 2010 e 2019, o Sport teve a vantagem de decidir o segundo jogo como mandante. Há 16 anos, na ida, o Leão perdeu por 3x2 nos Aflitos e ganhou por 1x0 na volta, na Ilha do Retiro, sendo campeão por conta do critério de gols como visitante. Já no outro caso, o título veio nas penalidades. Os rubro-negros ganharam por 1x0 no reduto alvirrubro e perderam por 2x1 na Ilha.



Em 2014, o Sport ganhou os dois jogos da decisão. Fez 2x0 na Ilha do Retiro e 1x0 na Arena de Pernambuco. Já em 2021, o Náutico deu o troco e quebrou um tabu de 53 anos sem levar um título contra o Leão. Conquista que veio nas penalidades, por 5x3, após empates em 1x1 tanto na Arena como nos Aflitos.



O Clássico dos Clássicos mais recente em finais estaduais foi em 2024. Nos Aflitos, o Sport ganhou por 2x0, na ida. Na volta, empatou em 0x0 na Arena de Pernambuco e ficou com a taça.



Histórico



Essa será a 21ª final entre os clubes. No histórico, o Sport tem 13 títulos, enquanto o Náutico possui sete. O Timbu superou o Leão nas decisões estaduais de 1951, 1954, 1963, 1965, 1966, 1968 e 2021. Os rubro-negros levaram a melhor em 1955, 1961, 1975, 1977, 1981, 1988, 1991, 1992, 1994, 2010, 2014, 2019 e 2024.

O Náutico, até 1968, tinha larga vantagem, com seis conquistas contra duas dos leoninos. Os rubro-negros igualaram em feitos em 1988 e, desde então, abriram diferença até chegar nos números atuais.

Se for campeão, o Náutico levantará o 25º troféu do Pernambucano. O Sport busca alcançar o 46º.

