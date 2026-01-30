A- A+

ESPORTES Sha'Carri Richardson: quem é a medalhista olímpica presa por excesso de velocidade nos EUA? Velocista americana, destaque nos Jogos de Paris, foi detida na Flórida após ser flagrada dirigindo acima de 160 km/h; episódio se soma a histórico de polêmicas

Um dos principais nomes do atletismo mundial, Sha’Carri Richardson voltou a ser notícia fora das pistas. A velocista americana, medalhista olímpica em Paris 2024, foi presa nesta quinta-feira, na Flórida, por supostamente dirigir a mais de 160 quilômetros por hora.

Segundo registros da prisão, Richardson foi autuada por direção perigosa em razão do excesso de velocidade. A detenção foi feita por agentes do Escritório do Xerife do Condado de Orange, responsável pela região de Orlando. A fiança foi fixada em 500 dólares.

Quem é Sha'Carri Richardson?

Aos 25 anos, Richardson é considerada a principal estrela da velocidade feminina nos Estados Unidos. Nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, conquistou a medalha de prata nos 100 metros rasos e o ouro no revezamento 4x100 m, consolidando-se como uma das figuras mais midiáticas do atletismo internacional.





O episódio mais recente, no entanto, se soma a um histórico de controvérsias. Em julho do ano passado, a atleta foi presa no Aeroporto Internacional de Seattle após empurrar o namorado, o também velocista Cristian Coleman. Na ocasião, Richardson pediu desculpas publicamente, e nenhuma acusação formal foi apresentada.

Em 2021, seu nome ganhou repercussão global após a exclusão dos Jogos Olímpicos de Tóquio. A velocista testou positivo para maconha durante as provas classificatórias dos Estados Unidos, o que resultou em suspensão e a tirou da Olimpíada.

A prisão na Flórida ocorre em meio à vigência de uma nova legislação estadual, que entrou em vigor em julho passado para combater o aumento de mortes e acidentes graves no trânsito. A lei prevê punições para motoristas flagrados a 80 quilômetros por hora acima do limite permitido ou a mais de 100 mph (160 quilômetros por hora).

Em uma primeira condenação por esse tipo de infração, a penalidade pode incluir até 30 dias de prisão, além de multa de 500 dólares.

