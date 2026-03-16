Shai Gilgeous-Alexander amplia recorde na NBA e Thunder chega à 8ª vitória consecutiva

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Em mais uma jornada inspirada de Shai Gilgeous-Alexander, o Oklahoma City Thunder continua "dando as cartas" na temporada regular da NBA. Neste domingo, jogando no Paycom Center, os anfitriões derrotaram o Minnesota Timberwolves por 116 a 103 e chegaram à oitava vitória consecutiva na competição.





Além do resultado positivo, a torcida local teve mais o que comemorar. Seu principal nome no torneio marcou 20 pontos, deu 10 assistências e ampliou seu recorde de jogos com pelo menos 20 pontos para 128 confrontos.



O ala-armador, que na quinta-feira ultrapassou o recorde de Wilt Chamberlain de duelos consecutivos marcando 20 pontos ou mais, mostrou mais uma vez o seu bom momento e liderou a sua equipe.



No entanto, no compromisso com os Wolves, o MVP da NBA demorou um pouco para "esticar" a sua sequência de partidas consecutivas Isso porque dez de seus pontos vieram somente no último quarto, depois de ter dificuldades com os arremessos durante boa parte da partida.



"Entrei em quadra com a mesma agressividade de sempre. Algumas noites as coisas dão certo, outras não. Mas, independentemente disso, sinto que contribuí o suficiente para a vitória da nossa equipe, e isso é o mais importante: sair daqui com uma vitória", acrescentou Gilgeous-Alexander.



O placar estabelecido neste domingo ajudou o atual campeão da NBA a ampliar sua vantagem na liderança da Conferência Oeste, faltando um mês para o fim da temporada regular.



O Thunder agora tem um recorde de 53 vitórias e 15 derrotas contra 49 triunfos e 18 resultados negativos do segundo colocado, o San Antonio Spurs. Já o Minnesota Timberwolves, com revés desta rodada, figura na sexta posição do mesmo lado.



Confira as partidas da noite deste domingo na NBA

Oklahoma City Thunder 116 x 103 Minnesota Timberwolves

Cleveland Cavaliers 120 x 130 Dallas Mavericks

Toronto Raptors 119 x 108 Detroit Pistons

Milwaukee Bucks 134 x 123 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 109 x 103 Portland Trail Blazers

New York Knicks 110 x 107 Golden State Warriors

Sacramento Kings 116 x 111 Utah Jazz



Acompanhe os jogos da rodada desta segunda-feira

Atlanta Hawks x Orlando Magic

Washington Wizards x Golden State Warriors

Brooklyn Nets x Portland Trail Blazers

Boston Celtics x Phoenix Suns

Bulls x Memphis Grizzlies

New Orleans Pelicans x Dallas Mavericks

Houston Rockets x Los Angeles Lakers

Los Angeles Clippers x San Antonio Spurs

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