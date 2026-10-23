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BASQUETE Shai Gilgeous-Alexander interrompe sequência histórica na vitória do Thunder Canadense vinha marcando ao menos 20 pontos por jogo nas últimas 141 partidas do time; aproveitamento de 32% nos arremessos de quadra ajudou a interromper marca

O canadense Shai Gilgeous-Alexander encerrou uma sequência de 141 partidas marcando pelo menos 20 pontos, na vitória do Oklahoma City Thunder por 96 a 84 sobre o Denver Nuggets, nesta quinta-feira, no Paycom Center (Oklahoma City).



A marca, que começou em 30 de outubro de 2024 e estabelece um novo marco na história da NBA, chegou ao fim no segundo jogo da temporada 2026-27 para o Thunder.

"Arremessos que normalmente caem, hoje não caíram", disse o técnico Mark Daigneault. "Ele pediu para sair da partida no final; isso mostra a classe e a perspectiva que ele tem. De todas as coisas que admiro em Shai, este é um dos melhores momentos; ele demonstra muita classe como competidor."

O atual MVP (Jogador Mais Valioso) da NBA definiu a partida com uma cesta de três pontos a 1 minuto e 44 segundos do fim. Embora tenha chegado a 17 pontos — precisando de apenas mais uma cesta para ampliar o recorde —, ele preferiu sair do jogo. Gilgeous-Alexander, de 28 anos, teve um aproveitamento de 32% nos arremessos de quadra, acertando três de suas onze tentativas da linha de três pontos.

Shai Gilgeous-Alexander interrompe sequência histórica na vitória do Thunder. Foto: Zach Beeker / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Apesar da atuação abaixo do esperado de sua principal estrela, o OKC conseguiu garantir a vitória. Jalen Williams foi o cestinha da equipe com 21 pontos; o ala-pivô Chet Holmgren registrou um double-double (12 pontos e 17 rebotes), enquanto Ajay Mitchell contribuiu com 12 pontos vindo do banco de reservas.

"Nós apenas tentamos continuar lutando", comentou Ajay Mitchell, que foi fundamental no esforço defensivo ao conseguir cinco roubos de bola. "Sabíamos que nossa defesa nos levaria à vitória. Nossa pressão foi muito boa; trabalhamos em conjunto e não permitimos que eles se sentissem confortáveis em quadra."

Pelos Nuggets, o sérvio Nikola Jokic teve uma de suas piores noites na NBA, registrando 13 pontos, sete rebotes e cinco assistências. O Denver marcou 36 pontos no segundo tempo; Cameron Johnson (5), Christian Braun (7) e Jamal Murray (6) — todos integrantes do quinteto titular — terminaram a partida com menos de dez pontos.

LeBron e os Sixers triunfam em casa

O Philadelphia 76ers conseguiu superar uma desvantagem de 29 pontos para vencer o Cleveland Cavaliers por 114 a 106, em seu primeiro jogo como mandante, com uma atuação de destaque de LeBron James, que somou 17 pontos e 10 rebotes.

LeBron James somou 17 pontos e 10 rebotes. Foto: Jesse D. Garrabrant / NBAE / GETTY IMAGES / GETTY IMAGES VIA AFP

Em sua primeira apresentação na Xfinity Mobile Arena (Filadélfia), James jogou 33 minutos, liderando a equipe em rebotes e sendo o quarto maior pontuador do time. Tyrese Maxey, com 32 pontos, e o pivô camaronês Joel Embiid, com 24, lideraram a pontuação, enquanto Jaylen Brown contribuiu com 21 pontos, garantindo a vitória graças à força do quinteto inicial.

"Não estávamos jogando com intensidade, e a culpa era minha", disse Brown ao final da partida. "Tudo mudou no segundo tempo, e vimos os resultados. Este é um ótimo exemplo de como lidar com a adversidade; estávamos perdendo por 29 pontos e conseguimos reagir."

Donovan Mitchell registrou um double-double de 32 pontos e 10 rebotes pelos Cavs, enquanto James Harden — em sua 18ª temporada na NBA — acertou três de suas seis tentativas de longa distância, terminando com 16 pontos. Os Sixers vencem sua partida de estreia em casa com a maior virada da equipe nos últimos 30 anos.

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