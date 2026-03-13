Shai Gilgeous-Alexander quebra recorde histórico de Wilt Chamberlain na NBA
Armador do Thunder chega a 127 jogos seguidos com ao menos 20 pontos e lidera vitória sobre os Celtics
A consistência de Shai Gilgeous-Alexander agora está oficialmente marcada na história da NBA. O armador do Oklahoma City Thunder quebrou na noite de quinta-feira um recorde que durava mais de seis décadas ao alcançar 127 jogos consecutivos da temporada regular com pelo menos 20 pontos — superando a marca de 126 partidas estabelecida por Wilt Chamberlain entre 1962 e 1963.
O recorde foi confirmado durante a vitória do Thunder por 104 a 102 sobre o Boston Celtics. Gilgeous-Alexander terminou a partida com 35 pontos, incluindo 14 no último quarto e duas cestas decisivas de média distância no minuto final.
A sequência histórica de Gilgeous-Alexander já dura 497 dias e atravessa duas temporadas regulares. Ela começou em 1º de novembro de 2024, quando o armador marcou 30 pontos contra o Portland Trail Blazers.
Desde então, o canadense manteve uma regularidade impressionante. Em 116 dos 127 jogos da sequência, ele atingiu a marca de 20 pontos antes mesmo do quarto período.
O recorde parecia praticamente inalcançável desde que foi estabelecido por Chamberlain há 63 anos. O próprio pivô dominava o ranking: após ver sua sequência de 126 jogos ser interrompida, ele ainda iniciou outra série de 92 partidas consecutivas com pelo menos 20 pontos.
Gilgeous-Alexander iniciou a partida de forma agressiva, anotando 10 pontos ainda no primeiro quarto. No segundo período, marcou mais sete e ajudou o Thunder a reduzir uma desvantagem de 12 pontos para apenas três antes do intervalo.
O momento histórico veio no terceiro quarto. Depois de desperdiçar uma tentativa de três pontos que poderia quebrar o recorde, ele marcou dois lances livres e, na posse seguinte, recebeu a bola no meio da quadra, hesitou e converteu um arremesso de média distância sobre Baylor Scheierman, garantindo a marca histórica.
Apesar do recorde, o armador voltou a brilhar nos minutos decisivos. Com o jogo empatado, acertou duas cestas de média distância nos instantes finais para manter o Thunder na disputa. A vitória foi confirmada após Chet Holmgren pegar um rebote ofensivo e converter dois lances livres a 0,8 segundo do fim.