Basquete Shai Gilgeous-Alexander fecha extensão bilionária e se torna o jogador mais bem pago da NBA O astro canadense é o atual MVP da liga e liderou a conquista do Oklahoma City Thunder até o título da competição

O astro canadense Shai Gilgeous-Alexander, atual MVP da NBA e MVP das finais, oficializou nesta semana a assinatura de uma extensão contratual inédita com o Oklahoma City Thunder.

De acordo com o jornalista Shams Charania, o novo acordo tem duração de quatro anos, no valor de US$285,4 milhões, tornando-o o jogador com maior salário anual da história da liga.

Na temporada 202425, Shai teve médias impressionantes de 32,7 pontos, 6,4 assistências e 5,0 rebotes, liderando o Thunder à melhor campanha da NBA (68 vitórias) e ao título inédito em OKC — e garantindo também o prêmio de Finals MVP.

O Oklahoma City Thunder viveu uma temporada histórica na NBA. O time, construído com base em jovens talentos e escolhas inteligentes do Draft, contou com o crescimento de Jalen Williams, o impacto defensivo de Chet Holmgren e reforços pontuais como Alex Caruso.

Draftado em 2018 pelo Charlotte Hornets e imediatamente trocado para o Los Angeles Clippers, Shai teve uma temporada de estreia promissora.

Em 2019, foi negociado com o Thunder na troca que levou Paul George para os Clippers — movimento que acabou sendo um divisor de águas para sua carreira.

