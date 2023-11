A- A+

Liga dos campeões Shakhtar Donetsk encara o Barcelona pela Champions League; veja onde assistir, horário e escalações O clube catalão é o líder do Grupo H com nove pontos e busca uma vaga antecipada nas oitavas de final

No Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha, Shakhtar Donetsk e Barcelona se enfrentam pela fase de grupos da Champions League, nesta terça-feira (7), às 14h45 (horário de Brasília). O Barcelona lidera o Grupo H com nove pontos, buscando uma vaga antecipada nas oitavas de final. O Shakhtar Donetsk está em terceiro lugar, com três pontos, lutando para se classificar.

Nos últimos oito jogos, o Shakhtar Donetsk venceu seis e perdeu dois, enquanto o Barcelona teve sete vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas dez partidas. No encontro anterior na Champions League, o Barcelona venceu o Shakhtar Donetsk por 2 x 1.

Caso o Barcelona vença, garantirá sua vaga antecipada nas oitavas de final da competição, algo que não acontece desde 2021, após ter sido eliminado na fase de grupos nas últimas duas temporadas.

O destaque da partida é o retorno de jogadores importantes do clube catalão, como Lewandowski, Raphinha e Jules Koundé, que se recuperaram de lesões. Pedri e Frenkie de Jong também estão disponíveis como opções para o treinador do Barcelona, Xavi Hernández.

Onde assistir: TNT Sports e HBO Max

Horário: 14h45

Prováveis escalações:

Shakhtar Donetsk: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Azarovi, Stepanenko, Bondarenko, Sudakov, Zubkov, Kryskiv e Sikan. Técnico: Marino Pusic.

Barcelona: Ter Stegen, João Cancelo, Ronald Araújo, Iñigo Martínez, Marcos Alonso, Oriol Romeu, Fermín López, Gündogan, Lamine Yamal, João Félix e Ferran Torres. Técnico: Xavi Hernández.

