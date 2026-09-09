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Tênis

Shelton derrota Alcaraz em batalha de 5 sets nas quartas de final do US Open

Espanhol disputou o Grand Slam após quatro meses de inatividade e foi levado ao limite fisicamente pelo americano

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Carlos Alcaraz foi derrotado pelo americano Ben Shelton em uma batalha de cinco sets nas quartas de final do US OpenCarlos Alcaraz foi derrotado pelo americano Ben Shelton em uma batalha de cinco sets nas quartas de final do US Open - Foto: Leonardo Munoz/AFP

O espanhol Carlos Alcaraz foi derrotado pelo americano Ben Shelton nas quartas de final do US Open, em uma batalha de cinco sets que acabou às 3h33 da madrugada de quarta-feira (9), a partida que terminou mais tarde na história do Grand Slam disputado em Nova York.

Shelton, número nove do ranking da ATP, destronou o campeão Alcaraz (3º) no super tie-break, com parciais de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 e 7-6 (10/7), após quatro horas e 28 minutos.

Alcaraz, que disputou o US Open após quatro meses de inatividade, foi levado ao limite fisicamente por um Shelton em grande forma, que enfrentará nas semifinais o compatriota Frances Tiafoe.

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O duelo, que começou por volta das 23h00 de terça-feira, superou o recorde das 2h50, o final de partida mais tardio registrado até então em outra partida de quartas de final, em 2022, quando Alcaraz venceu o italiano Jannik Sinner.

O espanhol lutou até o fim em uma partida na qual aparentou exaustão a partir do segundo set e chegou a vomitar em uma das pausas na quarta parcial.

Alcaraz, 23 anos, se despediu da sequência de 18 vitórias consecutivas em torneios de Grand Slam, com a qual emendou o título do US Open de 2025 e do Aberto da Austrália de 2026.

O título em Melbourne foi o único conquistado pelo espanhol neste ano e o consagrou como o tenista mais jovem a conquistar os quatro torneios do Grand Slam.

Sua temporada foi interrompida em abril por uma lesão no pulso direito, que o tirou de Roland Garros e de Wimbledon, além de todos os eventos de preparação para o US Open.

Na primeira partida da rodada noturna, pelas quartas de final do torneio feminino, a americana Jessica Pegula derrotou a compatriota por 2-1, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-3. Nas semifinais, ela enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking WTA.

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