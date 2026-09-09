Shelton derrota Alcaraz em batalha de 5 sets nas quartas de final do US Open
Espanhol disputou o Grand Slam após quatro meses de inatividade e foi levado ao limite fisicamente pelo americano
O espanhol Carlos Alcaraz foi derrotado pelo americano Ben Shelton nas quartas de final do US Open, em uma batalha de cinco sets que acabou às 3h33 da madrugada de quarta-feira (9), a partida que terminou mais tarde na história do Grand Slam disputado em Nova York.
Shelton, número nove do ranking da ATP, destronou o campeão Alcaraz (3º) no super tie-break, com parciais de 6-7 (5/7), 6-1, 6-3, 1-6 e 7-6 (10/7), após quatro horas e 28 minutos.
Alcaraz, que disputou o US Open após quatro meses de inatividade, foi levado ao limite fisicamente por um Shelton em grande forma, que enfrentará nas semifinais o compatriota Frances Tiafoe.
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O duelo, que começou por volta das 23h00 de terça-feira, superou o recorde das 2h50, o final de partida mais tardio registrado até então em outra partida de quartas de final, em 2022, quando Alcaraz venceu o italiano Jannik Sinner.
O espanhol lutou até o fim em uma partida na qual aparentou exaustão a partir do segundo set e chegou a vomitar em uma das pausas na quarta parcial.
Alcaraz, 23 anos, se despediu da sequência de 18 vitórias consecutivas em torneios de Grand Slam, com a qual emendou o título do US Open de 2025 e do Aberto da Austrália de 2026.
O título em Melbourne foi o único conquistado pelo espanhol neste ano e o consagrou como o tenista mais jovem a conquistar os quatro torneios do Grand Slam.
Sua temporada foi interrompida em abril por uma lesão no pulso direito, que o tirou de Roland Garros e de Wimbledon, além de todos os eventos de preparação para o US Open.
Na primeira partida da rodada noturna, pelas quartas de final do torneio feminino, a americana Jessica Pegula derrotou a compatriota por 2-1, com parciais de 3-6, 6-4 e 6-3. Nas semifinais, ela enfrentará a bielorrussa Aryna Sabalenka, líder do ranking WTA.