ESPORTES Shohei Ohtani: saiba quem é o atleta mais valioso do mundo; veja lista completa Astro do beisebol assinou contrato de vai render R$ 3,5 bilhões; valor supera as quantias de Messi e Neymar

Shohei Ohtani, de 29 anos, entrou para a história do esporte ao assinar o maior contrato da história. O astro do beisebol fechou com o Los Angeles Dodgers, da MLB — principal liga dos Estados Unidos — um contrato por 10 anos no valor de US$ 700 milhões, o equivalente a R$ 3,5 bilhões.



O japonês agora passa a liderar a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Neymar sequer aparece, apenas Messi, Mbappé e Cristiano Ronaldo surgem entre os jogadores de futebol.

Ohtani jogou pelos Los Angeles Angels desde que se mudou para a MLB, em 2017. Antes de se tornar livre, vários times o buscaram para tentar contratá-lo. A escolha pelos Dodgers, rival dos Angels, se deu, acredita-se, pelo time ter vencido 10 dos onze últimos títulos de divisão na National League West. Após passar por uma cirurgia no cotovelo, Ohtani não fará arremessos até 2025. Até lá, jogará como rebatedor na temporada de 2024.

Ohtani, que tem cinco anos de carreira, supera dois outros grandes esportistas americanos que fizeram história nas suas respectivas modalidades: Tom Brady recebeu US$ 332 milhões (R$ 1,64 bilhão) durante as 23 temporadas na carreira. Já LeBron James, que ainda está em atividade na NBA, está no seu 21ª ano na principal liga de basquete, e já recebeu em salários US$ 479 milhões (R$ 2,36 bilhões).



Shohei Ohtani agora passa a liderar a lista dos atletas mais bem pagos do mundo. Veja a lista:

Shohei Ohtani (beisebol) - R$ 3,5 bilhões

Jon Rahm (golfe) - R$ 3 bilhões

Cristiano Ronaldo (futebol) - R$ 839 milhões

Lionel Messi (futebol) - R$ 802 milhões

Kylian Mbappé (futebol) - R$ 740 milhões

Lebron James (basquete) - R$ 737 milhões

Canelo Alvarez (boxe) - R$ 679 milhões

Dustin Johnson (golfe) - R$ 660 milhões

Phil Mickelson (golfe) - R$ 654 milhões

Stephen Curry (basquete) - R$ 619 milhões

Roger Federer (tênis) - R$ 586 milhões

